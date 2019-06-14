Курс доллара незначительно понизился в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – не изменился

Алматы. 14 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу незначительно понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т384,7, а продажи – Т386,1.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т384,5, а продают по Т386,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,7, а продажи – Т386,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т384,51.