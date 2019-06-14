Задержанных на митингах отпустят сегодня-завтра, власти видят необходимость реформ

Нур-Султан. 14 июня. КазТАГ – По информации казахстанского бизнесмена и общественника Маргулана Сейсембая, задержанных во время митингов отпустят сегодня-завтра, также он отметил, что власти видят необходимость реформ.

«Обсудили вопрос амнистии по административным делам и освобождение всех задержанных во время митингов. На что был получен ответ, что в законе не предусмотрена амнистия по административным делам. Но они все равно сегодня-завтра выпустят всех задержанных, что это была временная мера в период выборов», — сообщил Сейсембай в пятницу по итогам встречи с заместителем руководителя администрации президента Казахстана Дарханом Калетаевым и советником президента Ерланом Кариным.

По словам бизнесмена, встреча состоялась по приглашению Калетаева. Обсуждались предложения общественника, которые он днем ранее опубликовал под названием «Что делать? Семь шагов на встречу».

«1. Властям и представителям всех слоев общества совместно объявить «режим прекращения огня». Это обязательство государства не преследовать активистов, а со стороны общества это обязательство всех общественных деятелей не дестабилизировать ситуацию и не выходить на митинги; 2. Со стороны государства, дать возможность и время (два месяца) всем партиям, формальным и неформальным общественным объединениям, ассоциациям и сообществам провести свои обсуждения, съезды и выборы своих представителей для работы в «Национальном Совете по Политической Модернизации» (НСПМ); 3. Для того, чтобы быть в НСПМ, каждый представитель должен получить поддержку не менее 10 тыс. человек; 4. После того как представители получили поддержку и мандаты представлять свои сообщества, объявить собрание НСПМ; 5. НСПМ должен в первую очередь, не позднее следующих двух месяцев, обсудить и предложить новую редакцию «Закона о выборах»; 6. После утверждения новой редакции «Закона о выборах», власти должны объявить о досрочных выборах в парламент РК; 7. После избрания парламента РК в соответствии с новым «Законом о выборах» НСПМ прекращает свою работу и дальше вопросы политической модернизации страны продолжает новоизбранный парламент, имеющий полное доверие общества», — писал днем ранее общественник.

По итогам встречи он сообщил, что Калетаев с Кариным спрашивали его о технике и механизме осуществления предложенных шагов.

«Необходимо дать гражданскому обществу возможность открыто проводить съезды и собрания для того, чтобы появились лидеры и все сообщества смогли выбрать своих представителей в НСПМ. С их стороны встал вопрос об участии партий, бывших кандидатов в президенты и представителей «Атамекена» в автоматическом порядке. На что я сказал, что это тогда подорвет доверие к этому институту. Я согласился что должно быть по одному представителю от политических партий, но «Атамекен» и бывшие кандидаты в президенты пусть заново собирают по 10 тыс. подписей. Так будет честно. Я сказал, что сомневаюсь, что некоторые кандидаты наберут это число», — сообщил бизнесмен.

По подсчету и проверке подписей, по его мнению, «нужно создать комиссию, состоящую из представителей власти и гражданского общества в соотношении 50/50».

«От гражданского общества мы можем делегировать туда активистов наблюдателей, которые проявили себя с принципиальной стороны на прошедших выборах. После того как комиссия подтвердит подписи и мандаты представителей, президент объявит о начале работы НСПМ», — уточнил Сейсембай.

По работе НСПМ, по его мнению, основной вопрос, который они должны рассмотреть – это изменения и дополнения в «Закон о выборах» и организация выборов в парламент.

«По парламенту РК, я высказал свое мнение, что нужно, чтобы как минимум 50% парламента формировалось по мажоритарному принципу, а 50% могут быть по пропорциональному. Но даже в этом случае нужно допустить минимум пару новых партий к участию в выборах», — добавил общественник.

Также, по его словам, «обсуждали еще несколько мелких вопросов, больше технических».

«В целом, я увидел желание идти навстречу. Я настаивал на прозрачности всего процесса. Со стороны власти есть понимание что политические реформы необходимы, и они назрели. Вопрос только в скорости и технике», — заключил Сейсембай.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний протестующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 12 июня. Они сопровождались применением чрезмерной силы со стороны полиции, зафиксированы факты избиений полицейскими мирных граждан.