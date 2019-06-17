Алматы. 17 июня. КазТАГ — Валентина Владимирская. Каждый шестой экономически активный казахстанец не имеет кредитной истории, заявляет исполнительный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Асем Нургалиева.

«В принципе, по оценкам ПКБ, где-то 1,5 млн человек не имеют кредитной истории из 9 млн экономически активного населения», — сказала Нургалиева.

По ее словам, бывает так, что у человека нет кредитной истории и он не приходит за кредитом, но есть клиенты, которые приходят за кредитом, понимая, что кто-то же даст им кредиты.

По оценке Нургалиевой, сейчас казахстанские банки достаточно позитивно относятся к людям без кредитной истории.

«В Казахстане это считается нейтральным фактором. К таким людям относятся как к клиентам невысокой категории риска. За границей это (отсутствие кредитной истории – КазТАГ) всегда негативный фактор, поэтому люди всегда стараются брать небольшие кредиты и нарабатывать кредитную историю», — поясняет она.

95% людей, запросы на которых приходят из банков в ПКБ, уже имеют кредитную историю.

«95% из 100 запросов, которые мы получаем из банков, имеют кредитную историю. Пять человек из этих заявок – это люди без кредитной истории», — говорит Нургалиева.

Тем не менее, чем больше, по мнению эксперта, банк знает о клиенте, тем лучше.

«И нам нужно, как кредитному бюро, помогать банкам искать новые формы кредитной оценки клиентов, чтобы эти 1,5 млн людей тоже имели доступ к кредитам, рассрочкам, программам лояльности банков», — объясняет Нургалиева задачу ПКБ.

По сути, банки не выдают кредиты тем, кто младше 22 лет и старше 45-50 лет.

«Категория (казахстанцев – КазТАГ) с 18 до 22 лет – те, кому кредиты не дают вообще, то есть до 22 лет людей стараются не кредитовать. Есть категория 45+ (лет) – наши родители и старше, которые еще с «советским мышлением», они в кредит вообще не живут. Эта категория новых заемщиков прирастает только в ипотеке. Человек, которому 45-50 лет, он никогда не брал кредит, и он пойдет брать кредит, когда будет госпрограмма на жилье. Беззалоговые кредиты этот сегмент не берут», — поясняет эксперт.

Банки выдают кредиты людям в возрасте от 22 до 45 лет, поэтому из тех 1,5 млн человек, не имеющих кредитной истории, шанс его получить – еще у меньшего числа казахстанцев.

«Практически, у нас остается сегмент «22-45», который находится в более-менее активной кредитной аудитории. И если их отбросить, то из этой полуторамиллионной потенциальной аудитории желающих взять кредит, цифра эта будет еще меньше», — анализирует эксперт.

Большая их часть, продолжает Нургалиева, около 70% – это люди из регионов, из отдаленных районов, из сел. На селе только у 30% заемщиков есть кредитная история. Это – фермеры, другие люди, занятые в сельском хозяйстве. Чтобы улучшать финансирование в аграрном секторе, нужно финансовым институтам давать больше аналитики для оценки заемщиков.

«Когда фининститут не видит, как он может профинансировать заемщика на селе?» — задается она вопросом.

Она перечислила, что сельчанин не имеет официальной зарплаты, которую можно было бы проверить через ГЦВП, у него нет кредитной истории, он, скорее всего, не пользуется карточкой, не имеет никаких банковских транзакционных данных.

«То есть у банка нет вообще никакого инструмента (для оценки кредитоспособности потенциального клиента – КазТАГ). Банки такому клиенту кредиты давать не будут», — заключает эксперт.

Нургалиева полагает, чем больше у банков будет таких инструментов, тем больше они будут вовлекаться уже в сельскую местность, тем больше мы можем повышать кредитование на селе.

«В сегменте «22-45» тоже есть люди, которые вряд ли когда-нибудь возьмут кредит», — отвечает она на вопрос о том, есть ли люди, которые, скорее всего, никогда не возьмут кредит.

Причины этого, по мнению эксперта, – «чистая психология»: есть люди, которые ничего не берут в кредит, а есть люди, которые всегда живут в кредит.

«Вот сейчас был ряд акций банков. Я, например, в них не участвовала, а половина нашего офиса участвуют и берут телефоны, микроволновки, ноутбуки, холодильники. А кто-то говорит, мол, лучше подкопить, заработать – это чистая психология», — поясняет она.

По ее словам, доля таких людей в Казахстане пока неизвестна, ведь ее надо выявлять путем психологических тестов, что, видимо, сложно и достаточно дорого.

По данным ПКБ, кредитные организации снизили выдачу кредитов людям без кредитной истории с 7% в 2018 году до 5,5% на начало 2019 года.