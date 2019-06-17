Токаев поручил Мамину подготовить пакет мер по обновлению социальной политики правительства

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Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Аскару Мамину подготовить пакет мер по обновлению социальной политики правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

«Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина. (…) Президент Казахстана поручил премьер-министру в срочном порядке подготовить пакет мер по обновлению социальной политики правительства», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

По словам главы государства, «эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный характер.

Также президент был проинформирован о принятых правительством мерах по решению актуальных социальных вопросов и исполнении ранее данных поручений.

«В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.

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