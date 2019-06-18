Экс-глава UEFA Мишель Платини задержан во Франции в связи с коррупционным скандалом

Алматы. 18 июня. КазТАГ – Экс-глава Союза Европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини задержан во Франции в ходе расследования коррупционного скандала, сообщает Reuters.

«Мишель Платини, бывший глава UEFA, был задержан и допрошен французской полицией во вторник в связи с присуждением Катару права проведения Кубка мира», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что прокуратура Франции проводит расследование в связи с подозрениями в коррупции и взяточничестве в процессе присуждения права проведения Кубка мира 2022 года эмирату Катара.

Напомним, это второй за последние две недели арест высокопоставленных футбольных чиновников международного уровня.

6 июня сообщалось о том, что французские власти допрашивают вице-президента FIFA Ахмада Ахмада в связи с обвинениями, связанными с его мандатом на посту президента CAF (Африканской конфедерации футбола – КазТАГ).

Ранее стало известно, что Ахмад задержан в Париже, куда прибыл для участия в конгрессе FIFA. 59-летний спортивный функционер из Мадагаскара был допрошен в связи с делом о расторжении CAF в одностороннем порядке спонсорского контракта с немецкой фирмой Puma ради подписания соглашения с французской Technical Steel. По словам бывшего генерального секретаря CAF Амра Фахми, контракт с Technical Steel обусловлен знакомством Ахмада с одним из руководителей французской компании. Ахмад в марте 2017 года стал седьмым президентом CAF. На этом посту он сменил камерунца Иссу Хаяту.