Жогорку Кенеш готовится лишить Атамбаева статуса экс-президента КР и неприкосновенности

Алматы. 18 июня. КазТАГ – Жогорку Кенеш готовится лишить Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента Кыргызстана и неприкосновенности, сообщает Кыргызское телеграфное агентство.

«Депутатская комиссия огласила девять пунктов-оснований для лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что председатель комиссии – депутат парламентской фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев на заседании во вторник огласил перечень оснований:

1. Будучи премьер-министром Атамбаев вручил 123 гражданам России огнестрельное оружие, среди них есть представители ОПГ;

2. Земельный участок в селе Кой-Таш, на котором расположен дом Атамбаева, был получен без соблюдения установленных законодательством установленных сроков и условий;

3. Под контролем, координацией и его поручению было организовано незаконное освобождение так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева;

4. Будучи премьер-министром Атамбаев незаконно трансформировал 35,6 га земли. 1 августа 2011 года постановлением правительства (№438) земельные участки в Аламединском, Байтикском айыл окмоту 35,65 га были переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов под строительство коттеджного городка. Были допущены нарушения требования нормативно-правовых актов, которые устанавливали перевод и мораторий на трансформацию земель. В Бишкекском межрайонном суде рассматривается иск об отмене постановления правительства №438;

5. При содействии отдельных служащих, должностных лиц ОАО «ТНК «Дастан» и должностных лиц госорганов Атамбаев незаконно завладел участком в Кой-Таше, где построен его дом;

6. При изучении единой налоговой декларации Атамбаева за 2010 год установлено, что в декларации за 2017 год отражен доход С. Фархати в размере 54 млн сомов, то есть в 2017 году Фархати приобрел у Атамбаева ОсОО «НПП Форум». Фархати является учредителем инвестиционной компании «Хуасинь» с 16 января 2016 года. С 8 декабря 2015 года Токтосуном Тюменбаевым оплачено 247 сомов на счет Минюста за перерегистрацию ОсОО «Хуасинь». 1,5 млн сомов в качестве бонуса по лицензии на право разработки сурьмы в Чаткальском районе выданы ОсОО «Хуасинь». То есть, данный факт, как считают в комиссии, доказывает, что Фархати и Тюменбаев – аффилированные лица. Тюменбаев является председателем ОсОО «Терексай Жаштары», владеющего лицензией на право разработку сурьмы в Кассансайском месторождении. Учредителем ОсОО «Трексай Жаштары» является ОсОО «Синьцзяньская международная торговая компания Бизнес Ру». ОсОО «АКА» и Чолпон Абдильназаровной, Терексай Жаштары произведено налоговых и иных выплат 276 млн сомов. В 2018 году учредители «Ака Петролеум» и Касым Курбанов, учредители «АКА Инвест» изъявили желание приобретения 100% акций ЗАО «Альфа Телеком», являлись одной из основных сторон проекта «Умный город». Эти компании, возможно, являются аффилированными с Атамбаевым компаниями;

7. В результате противоправных действий должностных лиц Иссык-Кульского акимиата и Чон-Сары-Ойского айыл окмоту земельный участок 4,6 га в селе Чон-Сары-Ой в нарушение установленного земельного законодательства незаконно представлен «Фрунзе Резорт» для целей, несвязанных с государственными или общественными нуждами. В последующем участок был поделен на два, право на один из которых зарегистрирован за Атамбаевым;

8. Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека. Причастность к данному преступлению подтверждается политическим заявлением самим Атамбаевым;

9. 1 декабря 2016 года, бывший генпрокурор Аида Салянова написала в соцсетях о причастности Атамбаева к незаконным поставкам угля ОсОО «Прогресс компани» на Бишкекеский ТЭЦ. В частности, в письме приводится ее слова, что к преступлению имеет причастность казахский олигарх, которого в народе называют «Графом».

Как сообщил замдиректора антикоррупционной службы ГКНБ Талантбек Кожонов, ГКНБ ведет следствие по 8 из 9 эпизодов, озвученных депутатской комиссией.

Вопрос лишения неприкосновенности экс-президента уже вынесли на парламентский комитет.

В числе давших показания против Атамбаева есть бывший министр энергетики Кыргызстана Осмонбек Артыкбаев. В частности, он, говоря о причастности Атамбаева к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, сообщил, что экс-глава Кыргызстана лоббировал интересы компании «Прогресс компани».

Предложение лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента уже поддержали комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, а также комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам.

«Комиссия через семь дней должна дать свое заключение, после которого будет решаться вопрос о возможности выдвижения обвинений против Атамбаева», — уточняет КирТАГ.

Комиссия пришла к выводу, что есть основания подозревать Атамбаева в совершении тяжких преступлений по шести эпизодам.

Статус экс-президента КР до сегодняшнего дня помимо Атамбаева имеет лишь Роза Отунбаева. Возглавлявшие Кыргызстан ранее Курманбек Бакиев и Аскар Акаев лишены этих статусов.