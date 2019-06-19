Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — Политобъединения «Oyan, Qazaqstan» и «Республика» выдвинули условия для диалога с властью, передает корреспондент агентства.

«Мы решили объединиться, потому что, по традиции, в нашей стране после каждого политического кризиса создается какой-либо общественный совет, национальный совет – органы, которые играют декоративную роль. Мы видим, что в последние дни некоторых гражданских активистов начали звать в эти советы и пытаться его легимитизировать. Поэтому мы, посоветовавшись с коллегами из движения «Республика», решили, что мы никуда не пойдем, пока они (власти – КазТАГ) не примут наши условия. У «Oyan, Qazaqstan», движения «Республика» есть свои требования, и мы в этом друг друга абсолютно поддерживаем. Мы выступаем сегодня вместе», — сказала журналист, активист движения «Oyan, Qazaqstan» Асем Жапишева на пресс-конференции в среду.

Далее она перечислила требования, выдвигаемые к власти для начала диалога.

«Первое – безоговорочная гарантия права на свободу слова и на мирные митинги; второе – законодательный запрет на использование сил Национальной гвардии и армии для подавления митингов; третье – абсолютная свобода СМИ и прекращение цензуры, а также любого давления на журналистов. Кроме того, уголовные дела всех казахстанцев, которые были осуждены по политическим причинам, должны быть прекращены. Также должны быть убраны все законодательные ограничения на создание партий, гражданских движений и общественных объединений. Должен быть изменен закон о выборах в соответствии с рекомендациями ОБСЕ», — подчеркнула Жапишева.

В свою очередь Бэлла Орынбетова из движения «Республика» сообщила, что власти приглашали молодых политиков на встречу.

«Нас приглашали на диалог, на встречу, которая вчера у них состоялась, но мы не пошли туда. Господин Карин (советник президента РК Ерлан Карин – КазТАГ) приглашал», — сказала Орынбетова. В свою очередь молодые политики выдвинули ответную просьбу. «Мы хотели, чтобы они пришли сами сюда, чтобы все проходило прозрачно и снималось в прямом эфире. Чтобы каждое слово, которое было проговорено, слышали люди», — заключила Орынбетова.

Гулим Оразбаева из движения «Республика» сообщила, что им уже начали чинить препоны в их деятельности.

«В самом начале рассказали случай о том, что сегодня хотели вам принести стикеры безобидные: «Свобода это не преступление», «Проснуться, чтобы объединиться», и «Мы хотим перемен», а также наш логотип. Они (типография – КазТАГ) отпечатали, но перед мероприятием, сообщили нам, что за ними следят и что за выпуск экстремистской продукции грозят (дать – КазТАГ) по 10 лет», — пояснила Оразбаева.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 13 июня. По данным МВД РК, за эти дни было задержано около 4 тыс. граждан.