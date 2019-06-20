Цены на газовое топливо для автомобилей снижаться не будут – Бозумбаев

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Цены на газовое топливо для автомобилей снижаться не будут, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Последние три года мы целенаправленно поднимали цены на сжиженный газ – пропан-бутан, потому что в определенное время волюнтаристским решением одного чиновника оптовая цена на газ была снижена в три раза и составляла 40% от себестоимости. Заводы почти остановились, создался дефицит», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением, отвечая на вопрос о том, почему в столице растет цена на газовое топливо для автомобилей.

Сегодня, по его словам, цена на газовое топливо сравнена с себестоимостью, и производители если и не зарабатывают на нем, то хотя бы продают без убытков. Вообще же глава минэнерго критически настроен к использованию сжиженного газа в качестве моторного топлива.

«Мы, Узбекистан и Россия – единственные страны в мире, которые сжигают очень важное сырье – пропан-бутан, тот самый сжиженный газ. Мы обязаны прекратить это делать и использовать сырье для дальнейшего передела – получала полиэтилен, полипропилен и так далее. Альтернатива сжиженному газу – природный сжатый газ метан», — полагает министр.

Он уверяет, что в газифицированных регионах Казахстана метан в качестве автомобильного топлива выглядит гораздо предпочтительнее бензина.

«В Алматы сегодня сжатый газ для автомобилей – в два раза дешевле бензина. И для «КазТрансГаза» продавать газ в два раза дешевле бензина по доходности – то же самое, что гнать его на экспорт в Китай», — сказал Бозумбаев.

При этом он заверил, что в столицу труба с природным сжатым газом будет протянута уже ноябре нынешнего года, а распределительные сети и компрессорные заправки можно будет построить за два-три года.