Никакого решения ни на каком уровне власти об открытии АЭС в Казахстане нет – Бозумбаев

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Никакого решения ни на каком уровне власти об открытии атомной электростанции (АЭС) в Казахстане нет, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«На сегодня никакого решения ни на каком уровне власти об открытии атомной станции в стране нет. Это – всего лишь слухи», — сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос жительницы Алматинской области на отчетной встрече с населением в четверг.

Если иностранные организации и компании комментируют, то это – либо их желание продать Казахстану свою продукцию, либо, возможно, какие-то политические инсинуации, отметил министр.

Президент Токаев на встрече с общественностью в Семее в апреле четко заявил, что любое решение по строительству атомной станции будет приниматься с учетом мнения населения через опрос или референдум, сослался министр.

«В соответствие с нашим долгосрочным прогнозом и балансом электрической мощности профицит электроэнергии до 2025-2027 года в стране предусмотрен, если поддерживать традиционные мощности и вводить новые – также из традиционных источников», — сказал министр.

Дальше, в 2025-2030 годах, «конечно, на юге и, возможно, в центральной части страны, будут строить электрические мощности, возможно, в том числе, и в Улькене», — добавил он.

Исследования по строительству АЭС и вообще по атомной энергии в Казахстане, по мнению министра, проводились и будут проводиться потому, что знания технологий, умения проводить исследования на исследовательских реакторах, «включают нашу страну в клуб развитых государств».