Систему квалификационного отбора к Токио-2020 для боксеров утвердил исполком МОК

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ — Систему квалификационного отбора к Олимпийским играм 2020 года в Токио для боксеров утвердил исполнительный комитет (ИК) Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«МОК разработал программу проведения турнира по боксу на Олимпийских играх 2020 года в Токио. На заседании исполнительного комитета МОК, который проходит в Лозанне (Швейцария), были даны дополнительные рекомендации по проведению квалификационных соревнований к Токио-2020. Они вступят в силу, если сессия МОК одобрит рекомендации МОК от 22 мая. Соревнования по боксу на Олимпиаде пройдут в 13 весовых категориях: восемь – среди мужчин и пять – среди женщин, как и было ранее утверждено исполкомом МОК в июне 2017 года», — говорится в сообщении НОК РК со ссылкой на МОК в четверг.

Отмечается, что на Играх в Рио-2016 турнир проходил в 10 весовых категориях среди мужчин и трех – среди женщин.

«Изменения уже были ранее утверждены исполкомом МОК в июне 2017 года с целью соблюдения гендерного равенства», — добавили в НОК.

Как уточняется, мужские соревнования пройдут в весовых категориях до: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг; женские соревнования пройдут в весовых категориях до: 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг и 75 кг.

«Предложения о квалификационной системе отбора на Токио-2020 включают в себя распределение квот для улучшения вопроса гендерного равенства, что позволит на 25% увеличить женские квоты. Всего в турнире по боксу на Играх в Токио примут участие 286 спортсменов (186 мужчин и 100 женщин). Тогда как в Рио-2016 распределение квот было проведено среди 250 мужчин и 36 женщин. Все квалификационные соревнования пройдут с января по май 2020 года. В общей сложности будут проведены четыре континентальных квалификационных соревнований и один мировой отборочный турнир. Города-организаторы квалификационных соревнований будут выбраны из числа стран-организаторов недавних или предстоящих Олимпийских игр», — проинформировали в комитете.

В МОК отметили, что континентальное распределение было основано на участии и результатах двух прошлых Олимпийских игр и двух чемпионатов мира.

«Эти рекомендации направлены на то, чтобы спортсмены оставались в гуще Олимпийских игр, защищая свой опыт и свое право на участие в соревнованиях. (…) Они также полностью уважают принципы инклюзивности и универсальности, повышают гендерный баланс и устанавливают справедливые критерии для участия спортсменов во всем мире, обеспечивая им разнообразное и всеобъемлющее представительство», — сказал председатель специальной целевой группы по боксу и президент Международной федерации гимнастики (FIG), член МОК Моринари Ватанабэ.

Отмечается, что все предложения являются результатом тщательного процесса консультаций группы под руководством Ватанабэ с различными заинтересованными сторонами, в том числе с организационным комитетом Токио-2020, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК) и соответствующими экспертами по боксу.

«В целях обеспечения проведения квалификационных соревнований и турнира по боксу на Олимпийских играх 2020 года был утвержден состав целевой группы под руководством Ватанабэ, в состав которой вошли: член МОК Уильям Фредерик Блик (Уганда), член ИК МОК Вилли Кальтшмитт Лухан (Гватемала), член комиссии спортсменов МОК Махмуд Меданси (Египет), президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер (Румыния). Техническая группа по боксу будет также оказывать помощь на административном уровне. В Целевой группе не будут представлены профессиональные боксерские лиги или члены бывшего руководства АИБА», — следует из информации.

Также сообщается, что континентальные соревнования состоятся в промежутке с 1 января по 30 апреля 2020 года.

«На квалификационном турнире для стран Азии и Океании, в котором примут участие казахстанские боксеры, будут распределены 41 лицензия среди мужчин и 22 лицензии среди женщин. Среди мужчин они будут распределены следующим образом: по шесть квот в весовых категориях до 52, до 57 кг и до 63 кг, по пять квот в весовых категориях до 69 кг, до 75 кг и до 81 кг. По четыре квоты будут разыграны на соревнованиях в каждой из весовых категорий – до 91 кг и свыше 91 кг. Среди женщин лицензии на континентальном турнире будут распределены следующим образом: шесть квот в весовой категории до 51 кг, и по четыре квоты в остальных весовых категориях (до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг, до 75 кг)», — уточнили в НОК.

Кроме того, мировой отборочный турнир состоится в мае 2020 года, в котором примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах. Среди них будут распределены 31-35 квоты на Олимпиаду в Токио среди мужчин и 19-21 – среди женщин.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Соревнования по боксу состоятся 25 июля-9 августа.