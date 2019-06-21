Единственная в мире организация по защите прав этнических казахов не может получить госрегистрацию в РК

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Единственная в мире организация по защите прав этнических казахов в Китае «Атажұрт еріктілері» не может получить государственную регистрацию, сообщила адвокат Айман Умарова.

«Атажұрт» не раз обращался в юстицию, и ему отказывают в регистрации. Последний раз ответили, что у них не указана основная деятельность организации, хотя в уставе указаны и цели, и задачи, и деятельность. Это четвертый раз, когда идет возврат. Мы считаем, что это связано с тем, что наш департамент юстиции (Алматы – КазТАГ) не хочет, чтобы существовала такая организация, потому что эта организация будет заниматься, в основном, проблемами этнических казахов из Китая. Это – единственная в мире организация, которая пользуется доверием у простых этнических казахов в Китае, которая дает информацию всему миру», — сказала Умарова на пресс-конференции в пятницу.

По словам члена «Атажұрт еріктілері» Ербола Даулетбека, отказы в регистрации выносятся под влиянием Китая.

«Это единственная организация в мире, которая поднимает вопросы казахов в Китае. Государство боится ответственности. Правонарушения Китая, которые будет поднимать законно зарегистрированная организация, будут иметь другой вес, чем если она будет незарегистрированная. За решением юстиции стоит китайское влияние. Наше правительство боится не угодить Китаю», — сказал Даулетбек.

При этом, он отметил, что такие действия, как арест Серикжана Билаша и выдвижение против него обвинений, являются попыткой дискредитировать организацию и представить ее как экстремистскую и террористическую.

По словам Умаровой, несмотря на то, что организации «Атажұрт еріктілері» в течение полугода отказывают в регистрации, органы юстиции в течение десяти дней регистрируют другие организации, использующие слово «Атажұрт» в своем названии и логотип «Атажұрт еріктілері».

Как добавил Даулетбек, в случае дальнейших препятствий в регистрации организации, ее члены будут подавать в суд на органы юстиции и продолжать свою деятельность «до тех пор, пока последний казах не будет освобожден из исправительных лагерей».

Общественное объединение «Атажұрт еріктілері» занимается проблемой нарушения прав этнических казахов и других национальных меньшинств в КНР, в том числе, поднимает проблему исправительных лагерей для представителей национальных и религиозных меньшинств в Китае.

Лидер движения Серикжана Билаш был задержан 10 марта в одной из гостиниц Алматы. Следствие инкриминирует лидеру движения «Атажұрт еріктілері» «совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни». Полит-активист известен своей критикой в адрес китайских властей из-за ситуации с этническими казахами в Синьцзяне. Ранее сообщалось, что суд продлил срок домашнего ареста Билашу до 10 июля.