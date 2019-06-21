Казахстан намерен на полгода запретить вывоз живых овец, коз и КРС из-за действий Узбекистана

Астана. 21 июня. КазТАГ – Казахстан намерен на полгода запретить вывоз живых овец, коз и крупного рогатого скота (КРС) из-за действий Узбекистана, передает корреспондент агентства.

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан КРС живого (код ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности – КазТАГ) – 0102) и овец и коз живых (код ТН ВЭД – 0104)», — говорится в проекте совместного приказа министерства сельского хозяйства, министерства финансов и КНБ.

В справке-обосновании поясняется, что в настоящее время в Казахстане реализуется отраслевая программа развития мясного животноводства, в рамках которой планируется создание сети семейных фермерских хозяйств, занятых разведением КРС, овец и коз. Для этих целей, как отмечается, специально запущена программа льготного кредитования «Сыбаға» и «Алтын асық» для финансирования закупа фермерами маточного поголовья крупного рогатого скота и овец.

«За 2018 год отечественными фермерами импортировано более 19 тыс. голов маточного поголовья КРС и закуплено 170 тыс. голов овец. С начала 2019 года импортировано 31 тыс. голов маточного поголовья КРС. Таким образом, за счет мер государственной поддержки образовываются новые фермерские хозяйства и увеличивается поголовье селькохозяйственных животных. Однако в настоящее время одновременно к импорту поголовья идет и экспорт живых животных, в том числе маточного поголовья», — пояснил в справке первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Так, по его словам, за 2019 год, согласно данным ветеринарных сертификатов, в Узбекистан было экспортировано 66 тыс. голов КРС и 134 тыс. голов овец и коз.

«Республика Узбекистан по аналогии с Казахстаном приняли программу по возрождению фермерства и приняли соответствующее постановление президента №ПП-3283 от 16 сентября 2017 года «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан». В соответствии с данной программой фермеры Узбекистана получают дешевый кредит на закуп сельскохозяйственных животных и активно закупают маточное поголовье в Казахстане. Сложившейся обстановка может отрицательно повлиять на отрасль животноводства, поскольку за счет массового вывоза маточного поголовья, являющегося основой для роста численности поголовья, в будущем страна не сможет обеспечить продовольственную безопасность по мясу», — считает замглавы казахстанского минсельхоза.

В этой связи, по его словам, и предлагается ввести запрет на вывоз КРС, а также овец и коз из страны.

«За счет ведения ограничения будет обеспечена стабильность роста поголовья сельскохозяйственных животных и стабильность цен для населения по мясу и мясопродуктам», — заключил Сапаров.

Проект совместного приказа вынесен на публичное обсуждение до 4 июня.