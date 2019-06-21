Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Определение размера черты бедности планируют изменить с 1 июля в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 августа 2017 года №290 «Об определении размера черты бедности» следующее дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: «3) с 1 июля 2019 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, рассчитанный местными исполнительными органами», — говорится в проекте приказа министерства труда и социальной защиты населения.

Сейчас черта бедности в Казахстане определена следующим образом: 1) с 1 января 2018 года – в размере 50% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, в случае если размер величины прожиточного минимума, рассчитанный местными исполнительными органами за указанный период составит ниже размера величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то черта бедности определяется в размере 50% от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 2) с 1 апреля 2019 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

«Проект приказа министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «О внесении дополнения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 августа 2017 года №290 «Об определении размера черты бедности» разработан с учетом региональных особенностей экономики, так как выплата адресной социальной помощи оказывается в пределах сумм, предусмотренных в бюджете на эти цели согласно статье 4 закона «О государственной адресной социальной помощи», — сказано в справке-обосновании к документу.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 27 июня.