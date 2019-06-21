«После выборов: не профукает ли казахстанская оппозиция свой шанс?». «Над пропастью во лжи: хватит превращать казахстанскую полицию в пугало!». «Похвалите их! Счётный комитет считает, что чиновники в Казахстане стали работать лучше»

Сетевой Казахстан 21 июня 2019г.

CAMONITOR . KZ . «После выборов: не профукает ли казахстанская оппозиция свой шанс?» — Плохо ли, хорошо ли, но Казахстан пережил очередную электоральную кампанию. Говоря словами известного российского писателя Сергея Минаева, «все получили то, во что играли». Власть – необходимые голоса, так называемая оппозиция – шанс на возвращение в реальную политику. Но что будет завтра? Если сценарий, по которому двигается первая, расписан посекундно, то будущее второй весьма туманно и неопределенно, хотя в ближайшей перспективе маячат новые выборы – в парламент. Точки над i мы попросили расставить экспертов, обратившись к ним с вопросами: какие уроки должна извлечь оппозиция из прошедших выборов и всего того, что им сопутствовало; что ей делать теперь? Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива»: «Сила оппозиции в единстве». Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог: «Надо создать хотя бы минимальные условия для развития политической конкуренции». Газиз АБИШЕВ, политический аналитик: «Оппозиции необходимо прочистить каналы коммуникаций».

«Над пропастью во лжи: хватит превращать казахстанскую полицию в пугало!» — Видеоролики, на которых казахстанские полицейские за руки и ноги тащат в «автозаки» истерично орущих женщин — участниц несанкционированных митингов, облетели весь мир. Соцсети ожидаемо прыснули ядом, облив помоями людей в погонах. Дровишек в разгоревшееся пламя ненависти подкинули сочувствующие протестантам доброхоты из числа как международных организаций, так и гражданских активистов, устраивавших в разных странах акции в поддержку «проснувшихся казахов». Но чем старательнее о казахстанскую полицию пытаются «вытереть ноги», тем чаще возникают подозрения, что у этого совсем не праздничного «кино» есть «режиссер». По всей видимости, не лишенный таланта, раз ему без особых усилий удалось прогнать такую откровенную туфту… Резюмируя все вышесказанное, с сожалением приходится констатировать, что угроза «украинского сценария» перед нами стоит острее, чем предрекали политологи с аналитиками вместе взятые. И такой сценарий активно продвигается, в том числе через стычки с полицией и низведение ее в ранг «врагов народа». И тут уже впору кричать не «Проснись, казах!», а «Очнись, казах!»…

AZATTYQ . ORG . «Начало и конец «Форума «Жана Казахстан»» — «Форум «Жана Казахстан»», участники которого заявляли, что не имеют отношения к властям, сообщил о прекращении работы. Эксперты считают, что форум утратил свой авторитет после прошедших в стране президентских выборов.

EXCLUSIVE . KZ . «Серикболсын Абдильдин: необходимо вернуть Конституцию 1993-его года» — Казахстанцам сейчас необходима парламентско-президентское устройство государства. Без этого любые разговоры о доверии между обществом и властью бессмысленны. Так считает патриарх отечественной политики Серикболсын АБДИЛЬДИН – в прошлом глава самого независимого депутатского корпуса в истории страны.

CARAVAN . KZ . «Похвалите их! Счётный комитет считает, что чиновники в Казахстане стали работать лучше» — Чиновники стали лучше работать! Согласно отчету Счетного комитета, треть показателей бюджетных программ может быть не достигнута, часть денег потрачена не по назначению, но в целом считать и планировать свои траты госорганы стали лучше. Об этом на совместном заседании палат парламента заявила председатель Счетного комитета РК Наталья ГОДУНОВА. Как сообщил министр финансов РК Алихан СМАИЛОВ, по итогам 2018 года рост экономики страны составил 4,1 процента. В бюджет поступило 8,8 триллиона тенге доходов, 5,7 из которых – налоги. Исполнен он на 99,8 процента.

KURSIV . KZ . «Как Нацбанк пытается удержать валюту в Казахстане» — Для формирования стимула по сохранению валютных активов внутри страны с 1 июля будет введен новый инструмент – валютные депозиты для БВУ в Национальном банке. Срок таких депозитов составит один месяц, ставка – 0,5% годовых, сообщил глава Нацбанка Ерболат ДОСАЕВ на заседании правительства 11 июня.

KAPITAL . KZ . «Туркестанская область год спустя» — Первый день рождения отмечает Туркестанская область, а заодно и подводит итоги самостоятельной жизни в течение года. 19 июня 2018 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал указ об образовании нового региона. С тех пор Туркестан, который веками считался духовным сердцем тюркского мира, получил шанс стать еще и перспективным современным городом с умными технологиями, зелеными парками, красивыми зданиями и обеспеченными жителями. Правда, начинать все пришлось почти с нуля.

FORBES . KZ . «Даурен Абаев: НПО не получили гранты от государства, потому что деньги хранились в Банке Астаны» — Почему так вышло, министр информации и общественного развития объяснял в парламенте в четверг, 20 июня. Даурен АБАЕВ пояснил, что за прошлый год НПО было реализовано 30 проектов на сумму порядка 200 млн тенге — Хотя должно было быть выделено порядка 1 млрд тенге. К сожалению, эти 800 с лишним миллионов тенге, я говорил, из-за Банка Астаны (не выделены). Упреждая, кстати, вопрос, надо сказать, что в Центре поддержки гражданских инициатив после в том числе и этих вопросов сменилось руководство. Сейчас все необходимые работы по неповторению данной ситуации нами предпринимаются.

«Сколько денег отложено у каждого казахстанца на чёрный день?» — И умеют ли жители страны копить деньги? Мнения у Нацбанка и независимых экспертов оказались различными. Ольга СИМАКОВА, координатор проектов ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» — Опросы этого года показывают, что средний доход на семью из 4 человек составляет 157 тыс. тенге, т.е. всего около 40 тыс. тенге на человека. 50% семей имеют доход в месяц ниже 150 тыс. тенге. Это может быть и 30 тыс. тенге, а численность семьи больше 4 человек. Только каждое десятое домохозяйство действует по принципу «отложить — остаток тратить»; в большинстве случаев сначала тратят, а остаток, если получается, откладывают в форме сбережений. Почти треть домохозяйств не имеет сбережений. Ещё треть домохозяйств имеет такие объёмы сбережений, которых хватит на 1-3 месяца. Также мы можем видеть высокий уровень потребительской закредитованности домохозяйств, что также говорит не в пользу возможностей для накопления.

365 INFO . KZ . «Депутаты возмутились посредниками в акимате столицы с зарплатами в 1,5 млн тенге» — В среду, 19 июня, от фракции «Ак жола» министру национальной экономики направлен депутатский запрос — «Вопиющим примером, подлежащим сокращению, является… АО «Астанаэнергосервис», созданное в январе 1999 года и принадлежащее акимату г. Нур-Султана. Занимается оно управлением энергетическими предприятиями столицы: АО «Астана-энергия», «Астана-Теплотранзит», «Астана-РЭК», ТОО «Астанинская энергосбытовая компания» и прочими. Но мы знаем из горького опыта, что любое подобное «управление» означает дополнительную нагрузку на потребителей, которым приходится содержать уже не только монополистов, но и начальство над ними, которое вообще-то само никаких услуг не оказывает. Тем не менее его «интересы», безусловно, ложатся в тариф».

«Министерство торговли и интеграции РК — новый «солдат» для торговых войн Казахстана?» — Одной из главных функций нового ведомства станет защита экономических интересов Казахстана в мировых торговых войнах. Вдобавок минторг призван продвинуть отечественный «продукт» на внешние рынки. Однако эксперты сомневаются в наличии конкурентоспособной национальной продукции.

RANKING . KZ . «Внешняя миграция. 2019/I» — Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. Всего за три месяца текущего года Казахстан покинули более 8 тысяч человек, приехало в страну лишь чуть более 3 тысяч.

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