Правила осуществления госзакупок могут измениться в Казахстане

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Правила осуществления государственных закупок могут измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В правилах осуществления государственных закупок (…) пункт 51 изложить в следующей редакции: «51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию (ПСД), вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать ПСД, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом сроки выполнения работ по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке ПСД. Помимо ПСД, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная документация должна содержать электронную копию положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы», — говорится в проекте приказа министерства финансов.

В действующих правилах последнее предложение отсутствует.

Еще одним нововведением может стать то, что к участию в конкурсе не допустят потенциального поставщика, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации из-за непредставления документов, требуемых технической спецификацией.

По части принятия решений конкурсной комиссии может появиться формулировка-дополнение: «По государственным закупкам работ (не связанных со строительством) и услуг, к протоколу предварительного допуска прилагаются результаты предварительного голосования членов конкурсной комиссии на предмет соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям».

Эти и другие поправки вынесены на публичное обсуждение до 26 июня.