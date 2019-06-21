Профессиональные праздники работников связи и информации предлагают отмечать раздельно в РК

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Профессиональные праздники работников связи и информации предлагают отмечать раздельно в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» следующие изменение и дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. День работников связи – 17 мая»; пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. День работников средств массовой информации – 28 июня», — говорится в проекте постановления правительства.

По действующему перечню праздничных работники связи и информации отмечают профессиональный праздник в один день – 28 июня.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 24 июля.