Стоящие перед миром и Казахстаном стратегические вызовы назвал Назарбаев

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Несколько групп стратегических вызовов, стоящих перед миром и Казахстаном, назвал первый президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Я бы хотел выделить несколько групп стратегических вызовов, стоящих перед миром и, естественно, перед Казахстаном. (…) Во-первых, это динамичная, непрерывная технологическая волна. Мы, сами того не замечая, живем уже в новой реальности. На наших глазах изобретатели, программисты, инженеры стали главными наиболее точными футурологами. Наступает вторая эра машин», — сказал Назарбаев, выступая на международной научно-практической конференции «30 лет лидерства», в пятницу в Алматы.

Во-вторых, по его словам, очередная индустриальная революция приведет к смене экономической парадигмы в целом, этот прорыв можно будет сравнить с изобретением электричества или компьютеров.

«На наших глазах меняется энергетический фундамент цивилизации. Во многих странах ВИЭ обходятся уже дешевле электроэнергии», — сказал Елбасы.

В-третьих, меняется устоявшийся геополитический расклад в мире. Мировая система стала трещать по швам в главных регионах мира. Планета, по словам первого президента, нуждается в новой версии мирового порядка. Многими странами активно создается новое оружие массового уничтожения и средства его доставки, которые пока не регулируются никакими международными договорами.

«Я предложил крупнейшим странам – США, Китаю, России, ЕС сесть за стол переговоров», — заявил первый президент.

В-четвертых, помимо роста конфликтности в мире, происходят столкновения разных глобальных реалий. Идет заметный сдвиг центра глобального роста в Азию за счет роста Индии, Китая, Индонезии и других стран. Восточные страны, возможно, смогут создать альтернативу долговременному историческому доминированию Запада, добавил он.

«Системная трансформация нынешнего мира – это стратегический вызов для нашего народа. Мы должны быть готовы к принятию решений», — заключил Назарбаев.