Браки и разводы. 2019 год.

Две трети браков заключается в городах. И здесь же совершается три четверти всех разводов страны

Количество браков за первый квартал 2019 года составило по РК 27,9 тысяч — на 1,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Доля браков в городской местности составляет 67%, или 18,7 тысячи, что на 1% больше, чем в прошлом году. В сельской, соответственно, их доля равна 33%, или 9,2 тысячи — на 7,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Количество разводов также сократилось: на 2,7%, до 13,1 тысячи, при этом чаще всего разводятся городские жители. Доля городской местности составила 74,3%, или 9,7 тысячи разводов, что на 3,8% меньше прошлогоднего показателя. Количество разводов в сельской местности выросло на 0,6%, до 3,4 тысячи, доля от РК составила 25,7%.

В целом за прошлый год количество браков составило 137,8 тысячи — на 2,8% меньше, чем в 2017 году. Доля браков в городской местности за год выросла с 68,3% до 69,6%, в сельской, соответственно, сократилась — с 31,7% до 30,4%.

За 2018 год было зарегистрировано 54,8 тысяч разводов — на 0,3% больше, чем в 2017-м. Три четверти разводов произошло в городах (годом ранее — 74,6%), на сельскую местность приходится лишь 25% (годом ранее — 25,4%).

В первом квартале 2019 года самое большое количество браков зарегистрировано в Туркестанской области и Алматы: более чем по 3,4 тысячи. Замыкает тройку лидеров Алматинская область: 3 тысячи браков.

Из 17 регионов РК только в 2 наблюдался рост количества браков: в Алматы (на 7,4%) и Актюбинской области (на 3,5%).

По количеству разводов лидируют также Алматы (1,7 тысячи) и Алматинская область (1,4 тысячи), на третьем месте Карагандинская область (1,2 тысячи).

Количество разводов выросло в 5 из 17 регионов РК: в Акмолинской области — на 6,7%, в Актюбинской — на 6,1%, в Жамбылской — на 5,7%, в Алматы — на 3,1%, в Нур-Султане — на 2%.

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