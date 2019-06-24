Когда Алматы-1 и Алматы-2 передадут в коммунальную собственность города

Алматы. 24 июня. КазТАГ — Когда железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 передадут в коммунальную собственность города, рассказали в пресс-службе управления городской мобильности.

«С 1 июля железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 перейдут в коммунальную собственность акимата города. Это позволит эффективно развивать вокзалы как часть транспортной инфраструктуры мегаполиса. Причиной передачи вокзалов является необходимость реконструкции, которая позволит увеличить пропускную способность и создать более комфортные условия для пассажиров. Реконструкция Алматы-1 предполагает строительство современных конкорсных переходов, расширение существующего подземного перехода и установку эскалаторов», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В управлении напомнили, что по поручению акима расходы на реконструкцию вокзала Алматы-1 были оптимизированы за счет сдачи в аренду коммерческих объектов в черновой отделке.

«Таким образом, отпадет необходимость внутренней отделки помещения, приобретения технологического оборудования и установки инженерных приборов. Кроме того, были сокращены расходы на дизайн здания. Он будет лаконичным, эффективным и отвечать всем современным требованиям, но в то же время в нем отсутствуют дорогостоящие детали», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 21 декабря 2018 года сообщалось, что Алматы-1 и Алматы-2 передадут в коммунальную собственность города.

Отмечалось, что планируемое начало реконструкции Алматы-1 в 2019 году и Алматы-2 – в 2020 году.

Также сообщалось, что ранее в коммунальную собственность города были возвращены ряд других объектов Алматы: КЦДС «Атакент», территория площадью 2,7 га в квадрате улиц Розыбакиева – Штрауса – Ескараева – Радостовца, земельный участок под строительство жилого комплекса в северной части парка «Южный», территория природного памятника «Роща Баума».