Лишь треть бизнеса считает эффективной работу госорганов РК в развитии ненефтяной сферы

Астана. 24 июня. КазТАГ – Лишь треть бизнеса считает эффективной работу государственных органов Казахстана в развитии ненефтяной сферы, сообщается в исследовании финансового климата в республике, проведенном международной консалтинговой и аудиторской компанией Deloitte.

«Только треть представителей бизнеса в Казахстане (33%) сообщили о том, что деятельность органов государственной власти Казахстана в области развития ненефтегазовых секторов экономики эффективна», — говорится в документе.

Уровень неопределенности текущей политической и экономической ситуации эксперты из Казахстана оценили как низкий (чистый уровень неопределенности составил -26 пунктов). При этом отмечается, что, несмотря на низкий уровень неопределенности, компании из Казахстана, выразили низкую готовность к принятию рискованных стратегических решений (общий уровень готовности к риску составляет -32 пункта).

«Факторы риска, которые оказывают негативное влияние на развитие бизнеса в Казахстане в 2019–2020 годах: стагнация экономики Казахстана; снижение внутреннего спроса; ослабление тенге; геополитический риск; усиление государственного регулирования предпринимательской деятельности в Казахстане», — перечислили эксперты.

По мнению авторов исследования, приоритетные стратегии ведения бизнеса в Казахстане в 2019–2020 годах: вывод на рынок новых продуктов; постоянный контроль над затратами; увеличение объемов производства в Казахстане; выход на новые рынки; увеличение денежного потока.

«Три наиболее важные проблемы, препятствующие развитию ненефтегазовых секторов экономики Казахстана: несовершенство государственного регулирования; коррупция; недостаточный объем внутреннего рынка. Четыре ключевых фактора, необходимых для стимулирования развития ненефтегазовых секторов экономики Казахстана: поддержка инноваций; предоставление налоговых и других финансовых льгот; инвестирование в развитие материальной инфраструктуры; размещение государственных заказов на продукцию предприятий», — уточнили в Deloitte.

Также названы три самые популярные технологические инновации в компаниях Казахстана: внедрение передовых систем учета (44%); полная автоматизация отдельного бизнес-процесса и цепочки бизнес-процессов (33% и 22% соответственно); программы по обработке больших данных (big data) (33%).

«В 2018 году средний размер расходов компаний Казахстана на проведение НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – КазТАГ) составил 4,6% от объема выручки. Ключевые драйверы внедрения стратегии диджитализации: стратегия менеджмента; рынок и конкуренция. Ключевые барьеры внедрения стратегии диджитализации: кадровое обеспечение; доступность инфраструктуры», — сказано в исследовании.