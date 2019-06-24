Начать обучать инвалидов цифровой грамотности планируют в Нур-Султане с 2019 года

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Астана. 24 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Начать обучать инвалидов цифровой грамотности планируют в Нур-Султане с 2019 года, передает корреспондент агентства.

«В части взаимодействия с неправительственными организациями (НПО) у нас в этом году реализуется проект по обучению цифровой грамотности лиц ограниченными возможностями, и я думаю, это то, чего сейчас нам не хватает на данном отрезке времени», — сообщил на республиканском семинаре-совещании руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Илья Скуб.

Он отметил, что в рамках программы «Цифровой Казахстан» большая часть государственных услуг переведена в электронный формат.

«В этой связи есть интересный проект, который помог бы в данной категории граждан получить огромный спектр. И это основные направления, по которым сейчас идет работа в наших исполнительных органах», — добавил спикер.

Также на встрече поднята проблема доступности телевизионной продукции для людей с инвалидностью.

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«На республиканских и местных телеканалах новостная информация в основном идет с переводом на жестовый язык, но, к сожалению те же сериалы, которые в принципе интересны людям, они не сопровождаются данного уровня сопровождениям. В этой связи было бы полезно добавить информационный контент именно для людей с инвалидностью зрения», — уточнил Скуб.

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