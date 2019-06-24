Причиной взрыва в воинской части в Арыси стал пожар на складе боеприпасов – минобороны

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Причиной взрыва в воинской части в Арыси стал пожар на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе акимом области.