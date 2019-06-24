«Серебро» и «бронза» казахстанцев на чемпионате Азии по спортивной гимнастике, важные соревнования для фехтовальщиков и триатлетов, наши ватерполисты в финале Мировой лиги, осечки футбольных «Астаны» и «Кайрата»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: разведка боем перед лицензионным чемпионатом мира

В Улан-Баторе завершился чемпионат Азии. В мужских соревнованиях разыгрывалось 8 комплектов наград (в командном многоборье, личном многоборье и шести отдельных упражнениях), в женских – 6. То есть, как на чемпионатах мира и Олимпиадах. Нас интересовали, прежде всего, мужские турниры, поскольку именно в них Казахстан достаточно конкурентоспособен.

Командное первенство, как обычно, прошло с преимуществом сборных Китая и Японии – они настолько сильны (на прошлогоднем чемпионате мира завоевали соответственно «золото» и «бронзу»), что могли позволить себе привезти вторые составы. Наша дружина, в которой сильного многоборца Ильяса Азизова, получившего травму, пришлось заменить резервистом Даниилом Батуриным, стала 5-й, пропустив вперед себя также команды Тайпея и Южной Кореи. Ее задача-максимум на предстоящем ЧМ, который пройдет осенью, попасть в «топ-12», чтобы поехать на Олимпийские игры полным составом.

На снимке: Милад Карими (слева)

В личном многоборье казахстанские гимнасты не преуспели: Аким Мусаев и Милад Карими заняли 9-е и 10-е места. Чемпионом Азии стал Чин-Кай Ли из Тайпея, следом за которым расположились китайцы Ху Сювей и Лю Ронбинь.

В пяти отдельных упражнениях (то есть, во всех, кроме соревнований на кольцах) наши соотечественники пробились в финальные восьмерки, причем Миладу Карими это удалось в четырех. И в двух случаях он стал призером, завоевав «серебро» в вольных упражнениях и «бронзу» в опорном прыжке. Помимо этого, он стал 5-м на брусьях и 8-м на перекладине. «Узкий» специалист в упражнениях на коне Нариман Курбанов (вошел в «топ-5» на прошлогоднем чемпионате мира) и Мусаев участвовали в финальных состязаниях на этом снаряде, заняв соответственно 7-е и 8-е места.

Что касается наших девушек, то Аида Бауржанова и Арайлым Мейрам в личном многоборье замкнули «топ-20», а в финалы на отдельных снарядах не сумели пробиться.

Фехтование: для выхода в финал не хватило одного укола

На завершившемся в Токио чемпионате Азии мужская команда шпажистов Казахстана не смогла повторить свой прошлогодний результат, когда дошла до финала и стала серебряным призером. На сей раз она довольствовалась 4-м местом. Но стоит отметить, что в ее составе не было лидера – Дмитрия Алексанина (5-й в текущем индивидуальном мировом рейтинге).

Поскольку наша дружина входит в число сильнейших на континенте, ей дали пропуск сразу в 1/8 финала (в турнире участвовали более двух десятков команд). Там она без особых проблем выиграла у соперников из Таиланда – 45:18. В следующем противостоянии с соседями-узбеками пришлось посложнее: после семи раундов из девяти счет был равный. Но в последних двух сериях боев Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов не оставили шансов оппонентам – 45:30. В итоге квартет полуфиналистов получился вполне ожидаемым: Южная Корея (5-я позиция в мировом командном рейтинге), Япония (8-я), Китай (9-я) и Казахстан (13-я).

На снимке: Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов

Поединок с корейцами (серебряные призеры трех из четырех последних чемпионатов мира в командном первенстве) получился очень напряженным. После двух раундов наши шпажисты проигрывали 4:10, но в третьем Руслан Курбанов сократил отставание до минимума – 14:15. А в заключительном, девятом, Шарлаимов, встречаясь с действующим олимпийским чемпионом в личном первенстве Сан-Юн Парком, вывел казахстанскую команду с «минус четыре» на равный счет – 43:43. Поэтому был назначен дополнительный раунд до одного укола, и здесь удача оказалась не на нашей стороне. На поединок за третье место с японцами расстроенные казахстанцы, видимо, не нашли в себе необходимых моральных сил – 23:45. Тем не менее, им, как и их соперникам, вручили бронзовые медали. А чемпионами Азии стали китайцы, которые в финале одолели корейцев – 45:41.

Этот турнир был очень важен и с точки зрения борьбы за олимпийские лицензии. На летние Игры полными составами поедут только 8 команд, в том числе и та, которая наберет наибольшее количество очков среди представителей Желтого континента. Пока прошли два турнира, идущие в этот зачет: этап Кубка мира в Париже и чемпионат Азии. Текущее положение выглядит так: Южная Корея – 80 очков (28+52), Китай – 72 (8+64), Япония – 72 (32+40), Казахстан – 57 (21+36), Гонконг – 38 (8+30), Вьетнам – 36 (8+28), Узбекистан – 32 (0+32)…

Напомним, что до полуфинала добралась и наша женская команда саблисток. Но она вряд ли сможет навязать другим азиатским сборным борьбу за командную путевку на Олимпиаду. Ее задача – попытаться завоевать одну индивидуальную лицензию.

Триатлон: Аян Бейсенбаев продолжает борьбу за олимпийскую путевку

В Южной Корее прошел чемпионат Азии. Казахстанских любителей этого вида спорта особенно интересовали мужские соревнования. Дело в том, что на данном первенстве, помимо медалей, разыгрывались очки в зачет мирового рейтинга, и тот из азиатских триатлетов, который по завершении предолимпийского цикла окажется в нем выше других, получит единственную путевку на летние Игры-2020, выделенную непосредственно Желтому континенту. Причем японцы в споре за нее не участвуют, поскольку им как хозяевам будущей Олимпиады предоставлены две гарантированные квоты.

На снимке: Аян Бейсенбаев

Перед чемпионатом Азии в борьбе за эту путевку лидировал 23-летний казахстанец Аскар Бейсенбаев. Следом за ним располагался 20-летний Оскар Коггинс, уроженец Гонконга, но британец и по крови, и по гражданству, который с прошлого года стал выступать за страну, в которой появился на свет. А уже потом шли спортсмены из Южной Кореи, Китая, Тайпея…И практически все они (а в общей сложности около сорока триатлетов) приняли участие в гонке, состоявшейся в минувшую пятницу. Завершилась она победой Коггинса, после которого финишировали четыре японца (именно стольких спортсменов могла заявить каждая страна), включая Джампея Фуруя, считавшегося номером 1 в Азии. А вслед за ними в итоговом протоколе расположились казахстанцы Аян Бейсенбаев и Темирлан Темиров, занявшие соответственно 6-е и 7-е места.

Победа, добытая Коггинсом, скорее всего, позволит ему захватить промежуточное лидерство в споре за путевку на Олимпиаду. Так что на предстоящих стартах Бейсенбаеву надо будет очень постараться, чтобы вернуть его себе.

Водное поло: 7-е место сборной Казахстана в турнире сильнейших

В Белграде состоялся финальный турнир мужской Мировой лиги. В нем участвовали 8 команд. Три из них прошли отбор через европейскую квалификацию, четыре (в том числе и казахстанская дружина) – через интерконтинентальную, а восьмой стала сборная Сербии, на чьей территории и проходили матчи решающей стадии. Победитель турнира, помимо «золота» и премиальных, должен был получить путевку на Олимпиаду – первую из стоящих на кону двенадцати.

Казахстанские ватерполисты в своей группе проиграли всем соперникам: хорватам – 4:20, австралийцам – 5:14, сербам – 6:20. Но поскольку к следующему раунду, 1/4 финала, допускались все восемь сборных, наша команда тоже приняла в нем участие, встретившись с победителями другого квартета – испанцами – и вполне ожидаемо потерпев поражение. Счет 10:19.

На снимке: эпизод матча Казахстан – Испания

Это означало, что теперь казахстанцам придется играть за 5-8 места. Сначала они бились со своими принципиальными соперниками за статус первой команды Азии – японцами. После трех периодов наши ватерполисты проигрывали три мяча, в заключительном сократили разницу в счете до минимума, но на большее их не хватило – 12:13. А в поединке за 7-8 места с канадцами основное время завершилось вничью, после чего в серии пенальти казахстанцы оказались удачливее – 12:12 (4:3). «Золото» и путевку на Олимпиаду завоевали сербы, которые в «югославском» финале одержали волевую победу над хорватами – 12:11.

Наша команда выступала на турнире в таком составе: вратари – Валерий Шлемов, Мадихан Махметов, «полевые» игроки – Евгений Медведев, Максим Жардан, Роман Пилипенко, Мирас Аубакиров, Алексей Шмидер, Мурат Шакенов, Егор Бербелюк, Станислав Шведов, Равиль Манафов, Михаил Рудай, Алтай Альтаев, Юлиан Вердеш. Главный тренер – Деян Станоевич.

Итоговое положение: 1.Сербия. 2.Хорватия. 3.Австралия. 4.Испания. 5.Венгрия. 6.Япония. 7.Казахстан. 8.Канада

Бокс: отборочные турниры к ОИ пройдут в начале следующего года

Стала известна система отбора на Олимпиаду-2020 в любительском боксе. Ее разработала группа, специально созданная для проведения квалификационной кампании в этом виде спорта. Напомним, что Международный олимпийский комитет отказал в таком праве АИБА (на сайте последней никакой информации о системе отбора нет, а последний раз новостная лента обновлялась месяц назад).

Итак, как и сообщалось ранее, количество мужских весовых категорий сокращено с 10 до 8. Те из них, в которых казахстанцы добивались наибольших успехов в последние годы, остались без изменения: до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг, свыше 91 кг. Перемены коснулись легких весов, которые теперь выглядят так: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг (ранее было до 49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг). Количество весовых категорий у женщин, напротив, увеличилось с трех до пяти: до 51 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг, до 75 кг. Странным здесь выглядит то, что первую от второй отделяют шесть килограммов, а вторую от третьей – лишь три. Логичнее было бы вместо до 57 кг ввести до 55 кг.

В общей сложности на кону стоят 186 мужских лицензий: в трех самых легких – по 28, в трех следующих – по 24-22, в двух тяжелых – по 16. Женских путевок выделено ровно 100. Основная часть лицензий будет разыграна на континентальных чемпионатах, которые пройдут в период с 1 января по 30 апреля следующего года.

Футбол: «Тобол» укрепил свое лидерство в чемпионате страны

Вчера состоялись матчи 15-го тура чемпионата Казахстана. Поражением «Астаны» в Шымкенте воспользовался «Тобол», который, одержав домашнюю победу, догнал «Астану» уже и по количеству фактически набранных очков (по потерянным он уже давно идет на первом месте). Остальные четыре игры завершились вничью.

«Ордабасы» – «Астана» 3:2. В центральном поединке тура шымкентская команда победила чемпиона последних лет, что позволило ей подняться на 3-е место. При счете 3:1 она осталась в численном меньшинстве из-за удаления своего защитника, но позволила сопернику лишь сократить разницу в счете до минимума.

«Тобол» – «Окжетпес» 2:0. Победа хозяевам поля далась непросто – лишь после перерыва они смогли сломить сопротивление соперника. Это уже 11-й выигранный костанайским клубом матч из 15 проведенных им.

«Кайсар» – «Тараз» 1:1. Довольно неожиданный результат: рвущийся в тройку призеров «Кайсар» потерял на своем поле очки в игре с одним из аутсайдеров. Это его вторая подряд осечка в чемпионате, тогда как в розыгрыше Кубка РК он несколькими днями раньше пробился в финал, взяв верх в противостоянии с «Тоболом».

«Кайрат» – «Жетысу» 0:0. А этот результат вряд ли можно назвать сенсационным: в семиреченской команде игра организована, как минимум, не хуже, чем в алматинской.

«Атырау» – «Актобе» 1:1. Клуб из нефтяной столицы страны повторил «достижение» кызылординского: стал финалистом Кубка РК, одолев «Ордабасы», а спустя четыре дня не смог выиграть дома у аутсайдера.

«Иртыш» – «Шахтер» 0:0.

Турнирное положение: «Тобол» – 35 очков, «Астана» – 35 (провела на два матча больше), «Ордабасы» – 30, «Кайрат» – 29 (провел на один матч больше), «Кайсар» – 27, «Жетысу» – 23, «Шахтер» – 19, «Окжетпес» – 15, «Иртыш» – 14 (провел на один матч больше), «Тараз» – 12, «Атырау» – 12 (провел на два матча больше), «Актобе» – минус 4 очка.

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