Казахстан ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китаем

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китаем, сообщается в соответствующем законе РК.

«Ратифицировать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, совершенное в Астане 17 мая 2018 года», — говорится в документе, текст которого представлен во вторник.

При этом в документе указано, что закон был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым еще 13 июня.

Напомним, документ был одобрен парламентом Казахстана 30 мая. Как пояснил тогда министр национальной экономики Руслан Даленов, «соглашение создает условия для улучшения взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Китаем. По его словам, соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле. Положение соглашения, пояснил глава МНЭ, «позволит упростить процедуру технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле».