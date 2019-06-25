Комитет Жогорку Кенеша поддержал представление ГП о лишении Атамбаева неприкосновенности

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Комитет Жогорку Кенеша поддержал представление генеральной прокуратуры (ГП) Кыргызстана о лишении экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции на заседании во вторник единогласно поддержал представление генпрокуратуры о лишении статуса неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Теперь данный вопрос выносится на рассмотрение палаты Жогорку Кенеша, заседание которой пройдет завтра, в среду. Если парламент одобрит снятие неприкосновенности с Атамбаева, дело будет передано в прокуратуру для принятия процессуальных решений», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщалось ранее, депутатская комиссия Жогорку Кенеша составила список из шести эпизодов, по которым Атамбаева можно лишать статуса неприкосновенности. Генеральная прокуратура, рассмотрев этот список, дала положительную оценку по пяти эпизодам из шести, по которым следует возбуждать уголовные дела против Атамбаев.

Напомним, в Кыргызстане 13 июня была создана парламентская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента Атамбаева, в ее состав вошли представители всех шести фракций. Спустя несколько дней комиссия объявила о наличии оснований для отмены иммунитета Атамбаева и данное решение было поддержано всем депутатским корпусом.

После получения заключения генпрокуратуры депутаты по закону вновь должны провести голосование по этому вопросу. Парламент обязан завершить данную процедуру в трехмесячный срок, в противном случае, выдвинутые ими обвинения считаются отклоненными.

26 и 27 июня Жогорку Кенеш намерен провести последние заседания данной сессии перед уходом на каникулы.