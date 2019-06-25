Об изменениях в здравоохранении и образовании до 2025 года рассказал Смаилов

Астана. 25 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова/Динара Халдарова. Об изменениях в здравоохранении и образовании до 2025 года рассказал первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Будет разработана госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года, предусматривающая новые форматы медобслуживания, сокращение дефицита кадров, расширение возможности получения медпомощи», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

По его словам, в результате нагрузка врача общей практики снизится до 1,7 тыс. человек, что приблизит нас к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 1,5 тыс. человек.

«В ближайшие 3 года объекты первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) будут оснащены 11 тыс. единиц медтехники, открыты новые 595 объектов ПМСП, проведен капремонт 228 объектов. Ужесточиться контроль за качеством лекарств, будут приняты меры по стимулированию снижения оптовых и розничных цен. С учетом внедрения обязательного соцмедстрахования (ОСМС) затраты на оказание медпомощи на одного жителя в 2020 году увеличатся до Т92,2 тыс.» — проинформировал глава минфина.

Также он сообщил, что «будет разработана госпрограмма развития образования и науки на 2020-2025 годы с полным охватом детей качественным дошкольным образованием, завершением перехода на обновленное содержание среднего образования, поэтапным переходом на 12-летнее образованием, внедрением трехъязычия, усилением вклада науки в развитие страны».

«Для поддержки статуса учителей разработан законопроект «О статусе педагога», направленный на повышение их престижа, профессиональный рост, освобождение от выполнения несвойственных функций. В целом, расходы на здравоохранение и образование планируется довести до 2025 году до 5% от ВВП в каждой сфере», — резюмировал Смаилов.