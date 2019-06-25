Угроза повторных взрывов в Арыси пока еще сохраняется – Ильин

Астана. 25 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Угроза повторных взрывов в Арыси пока еще сохраняется, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

«В настоящее время министерством обороны проведен аэровизуальный налет с помощью беспилотных летательных аппаратов, на территорий складов хранения боеприпасов обнаружены девять очагов тления, то есть угроза повторных взрывов пока еще сохраняется, но, тот объем взрывов, который уже произошел, я думаю, что уже не повторится», — сказал Ильин во вторник.

По его словам, в настоящее время взрывы на территории войсковой части уже не регистрируются, а группировка силовых средств министерства внутренних дел с численностью более 1200 человек остаются на месте дислокации.

«Параллельно министерством обороны организованы подразделения саперные для работы по очистки территории города Арысь от неразорвавшихся боеприпасов. Часть этих групп, общее количество которых составляет более 100 человек, сейчас работает на железнодорожной станции и рассматривают железнодорожные пути. А остальные работают на территории населенного пункта и воинской части», — сказал замглавы МВД.

По сообщению спикера, в результате разлета осколков и боеприпасов произошло 45 возгораний, которые позже были ликвидированы.

«После того как будет проведена полная проверка населенного пункта от неразорвавшихся боеприпасов, они будут вывезены и уничтожены, затем уже приступит к работе оценочная комиссия, которая уже по поручению президента и премьер-министра создана, и приступит к работе, я думаю в ближайшие дни», — заключил Ильин.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух (житель Арыси и военнослужащий). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

Как сообщалось ранее, в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части.