В Алматы активистам разрешили проведение митинга

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Алматы. 25 июня. КазТАГ – Акимат Алматы разрешил общественному активисту Альнуру Ильяшеву проведение митинга, передает корреспондент агентства.

«После многократных попыток добиться проведения мирного митинга в Алматы, мы наконец-то получили соответствующее разрешение. Место проведения – сквер за кинотеатром «Сары-Арка». Теперь надо организовать и провести его достойно, чтобы снять все вопросы об обоснованности существования этого конституционного права граждан Казахстана. Будем готовиться», — написал Ильяшев на своей странице в Facebook во вторник.

При этом он приложил скан соответствующего постановления акима Алматы Бауыржана Байбека. Тему митинга Ильяшев в соцсети не озвучил.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане, Алматы и других городах страны. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания проходили с 9 по 13 июня. По данным МВД РК, за эти дни было задержано около 4 тыс. граждан.

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