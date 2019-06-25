Все потерявшиеся при эвакуации из Арыси дети вернулись в свои семьи – ДП Туркестанской области

Алматы. 25 июня. КазТАГ — Все потерявшиеся при эвакуации из Арыси дети вернулись в свои семьи, сообщает пресс-служба департамент полиции (ДП) Туркестанской области.

«На лентах информационных порталов распространяется информация о пропавших при взрыве в Арыси несовершеннолетних. В связи с этим сообщаем, что в ДП Туркестанской области не зарегистрировано ни одного заявления о пропавших без вести детях. Все потерявшиеся при эвакуации дети вернулись в свои семьи», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух (житель Арыси и военнослужащий). В министерстве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации. Также в МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.