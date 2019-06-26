Какая АЭС после Арыси?!

Канат Бозумбаев выбрал неудачное время для «атомного референдума»

Четвертый за десять лет пожар на складе боеприпасов в Арыси ставит очень много вопросов в повестку Казахстана. По злой иронии судьбы, накануне взрывов и эвакуации города областного подчинения (45 тысяч жителей), Канат Бозумбаев, министр энергетики, встречался с общественностью. Там он заявил, что если власти примут решение о строительстве АЭС, то обязательно в той или иной форме спросят у населения. Произошло это 20 июня, а уже 24 июня начались взрывы и разлет снарядов в Арыси. Возникшая в результате всего этого паника показала, что в стране и без Чернобыля проблем хватает.

Канат Бозумбаев. (Фото: Almaty.tv)



В Казахстане нет традиции спрашивать мнение населения по тому или иному вопросу (псевдообщественные слушания мы сейчас не рассматриваем). Поэтому откровенный намек министра Бозумбаева на «атомный референдум», пусть и в отдаленной перспективе (на ближайшие годы дефицита электроэнергии в Республике Казахстан не ожидается), многие восприняли как ветер перемен.

Все вроде бы сходилось удачно. Раз с энергообеспеченностью дела в порядке, можно поиграть в демократию. Мол, не захотите АЭС, будем ветроэнергетику или малые ГЭС развивать. Однако пожары и взрывы в Арыси резко перевели «атомный вопрос» на крайне негативное поле. Арысские кадры из ютуба показывают панику, бегство подальше от места разрывов, отсутствие пожарных машин, карет скорой помощи и экипажей полиции, крики, мать-перемать, неразорвавшиеся снаряды, брошенную АЗС, растерянность и обескураженность. И все это «просто» склад боеприпасов. А если матрицу перенести на атомную электростанцию, то ужас становится тотальным. Для Советского Союза испытание Чернобылем получилось чрезвычайно тяжелым и не во всем удачным. Поэтому современный Казахстан один на один с гипотетическим Чернобылем – это апокалипсец.

Если в школе не учить физику, то жизнь автоматически наполняется чудесами и волшебством. Однако в Казахстане имеется важная специфика в виде исторической и генетической памяти из-за Семипалатинского ядерного полигона. Поэтому даже распад системы образования не позволяет рядового обывателя убедить в том, что АЭС – это мирный атом, который можно держать под контролем. Специалисты утверждают, что современные ядерные технологии гарантируют 100% безопасность. Но ведь никто не может дать гарантии, что их будут на 100% соблюдать.

По складам боеприпасов и местам их утилизации тоже есть инструкции, регламенты и нормативы. Однако четыре пожара за десять лет, один другого опаснее, свидетельствуют о бессмысленности всех этих вещей в условиях имеющихся человеческих ресурсов и организации их функционирования. В какой-то момент власти, видимо, осознающие реальное положение вещей, обещали жителям Арыси перенести арсеналы подальше от города. Но даже этого сделано не было.

Слухи о том, что в армии бардак сильнее, чем в МВД, пожар на арсенале Арыси подтвердил полностью. Судя по количеству наград на мундире министра обороны Нурлана Ермекбаева, он из боев не выходит. Однако свое первое генеральное сражение, заключающееся в том, что армия не представляет опасности для собственных гражданских лиц, он уже проиграл.

Комитет по чрезвычайным ситуациям необходимо возвращать в статус отдельного министерства. В структуре МВД для него масштаб первых часов чрезвычайно ситуации в Арыси оказался неподъемным. А ведь оперативность – это визитная карточка МЧС, поскольку в режиме «потом» даже местные органы власти способны работать эффективно.

Туркестанской области однозначно повезло в том, что ее акимом является опытный администратор Умирзак Шукеев. Будь вместо него кто-нибудь вроде Бауыржана Байбека, для которого один отчаянный стрелок в масштабе мегаполиса превращается в потерю контроля над ситуацией, последствия взрывов на военных складах могли принять цепную реакцию развала государственного управления.

Удивил президент Касым-Жомарт Токаев, который запросто прошел мимо неразорвавшегося реактивного снаряда. Я тоже гуманитарий по образованию, однако знаю, что когда увидел пожар, то надо идти от него, а не к нему. С боеприпасами ситуация аналогичная. Видимо, паника в Арыси достигла крайне высокого накала, раз глава государства демонстрирует олимпийское спокойствие в нерасполагающей для этого ситуации с точки зрения правил элементарной безопасности. Ну да ему видней.

А вот с клубом государств имеющих АЭС на своей территории Казахстану стоит подождать хотя бы до 2050 года.

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