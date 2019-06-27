Экспертное мнение: Показать депутата или вора-чиновника для журналиста мало, надо остановить закупку на миллионы долларов

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Доказать и показать, что какой-то депутат или чиновник наворовал миллионы, недостаточно, этот чиновник должен быть наказан, считает специалист по открытым данным и доступу к информации, журналист из Украины Надия Бабинска.

«Доказать и показать, что какой-то депутат или чиновник наворовал миллионы, недостаточно. Что дальше? – У нас должна быть независимая судебная и правоохранительная системы, чтобы этот чиновник был наказан», — сказала Бабинска МИА «КазТАГ» в кулуарах ежегодного семинара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для Центрально-Азиатской молодежной сети «Диалог. Данные. Цифровая безопасность».

Борьба с коррупцией – это не только выявление коррупции, но и, по мнению эксперта, преследование коррупционеров.

«Вот с этим у нас (в Украине – КазТАГ) сейчас проблема. Но журналисты на проекте, например, Бигус-инфо, при котором есть общественная организация, которая помогает писать, и сами журналисты пишут, заявления в правоохранительные органы, ходят в суды и добиваются открытия криминальных производств по ярким фактам коррупции», — рассказала она.

По ее ловам, в некоторых случаях криминальные производства действительно открывают.

«Это – результат: иногда, например, останавливают закупку на миллионы долларов», — считает журналист.

Этот видимый результат, по ее мнению, появляется благодаря такой связке общественников и журналистов.

Знать о чем-то или ком-то – недостаточно. Нужно понимать – кому это выгодно, почему так происходит, продолжила эксперт.

«Например, я сижу (как журналист – КазТАГ) в парламенте и депутат предлагает принять закон о запрете солнечных электростанций. «Хм, что это за депутат?» Начинаю искать и выясняется, что он когда-то владел какой-то компанией по угледобыче, но сейчас уже не владеет. Ок, но это наводит на мысль», — иллюстрировала эксперт.

Украинский журналист может в несколько минут узнать о каком-то депутате или чиновнике очень многое: его недвижимость, родственные связи, когда он в последний раз купил какую машину и примерно за какие деньги и другое, отметила специалист по открытым данным.

Дальше хороший журналист начинает искать, с кем дружит этот депутат, с кем он живет, не формально, по реестрам, а реально. Значит, надо проследить, куда, на какой машине он едет, кто владеет этой машиной, куда он приезжает, с кем обедает, уверена Бабинска.

Данные – это только сырье для размышлений, анализа и строительства схем: как и что происходит. Поэтому данными журналисты подтверждают свои гипотезы, констатировала она.

«Мы можем проследить, куда пошла каждая копейка из городского, допустим, бюджета. Сколько денег, допустим, в разных городах страны, затрачено на покупку новогодних елок – у нас есть мониторинг новогодних елок», — сказала специалист по открытым данным.

У журналистов Украины есть и другие инструменты.

Хорошо, по ее мнению, что в Украине много конкурирующих политических сил. Благодаря конкуренции у журналистов появляется информация из своих источников, которую можно подтвердить или опровергнуть большими данными.

Но то, что сейчас в Украине есть такая информация – получено в борьбе и построено, по ее словам, «на крови журналистов».

Ситуация сокрытия, утаивания информации ей знакома.

«Информация, которую ты не можешь найти в обществе, где все принадлежит одной партии или одному человеку, добыть сложно и небезопасно. Хотя и в Украине были попытки получить данные с телефонов журналистов. Мы даже обращались в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – КазТАГ), чтобы остановить эти действия. Прошлая наша власть пыталась это сделать», — вспомнила эксперт.

Впрочем, не все журналисты, считает она, стараются получить информацию.

«Я разделяю СМИ как СМИ, и расследовательскую журналистику, потому что, например, в Одессе более 30 телеканалов. Они могут быть СМИ или просто каждый политик и каждый бизнесмен для своего реноме, престижа и политического влияния создает СМИ», — оценила эксперт.

Демократические сдвиги 2004 года, 2013 года, действительно качественно повлияли на журналистику в Украине, которая, по ее словам, в оба периода сыграла важную роль в протестах, трансформации власти и в поддержке реформ.

«Благодаря расследовательской журналистике мы сейчас можем трезво смотреть на то, что происходит в нашей стране. Мы понимаем свои общественные и бизнесовые риски и понимаем, как мы можем с ними работать», — сказала Бабинска.

Качество журналистики растет, потому что растет конкуренция между СМИ. В Украине пять СМИ работает в жанре журналистики расследований.

«Я занималась мониторингом пяти еженедельных передач журналистских расследований. Конкуренция качества есть благодаря международным донорам, которые поддерживают эти проекты и позволяют делать качественные продукты», — не забыла эксперт и о финансировании журналистики.

Часть из этих расследований «выстреливает» и иногда даже влияют на политический ландшафт, резюмировала эксперт.