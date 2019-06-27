Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в четверг на северо-западе и центре Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на севере, северо-западе и центре республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на севере местами – туман, на остальной территории Казахстана – погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура днем +19+21, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +32+34, ночью +20+22.

В Шымкенте ясная погода без осадков. Температура днем +37+39, ночью +19+21.

В Акмолинской области ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами сильный, местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем – шквал, возможен град, ночью и утром – туман. Днем +17+22, ночью +9+14.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +15+20, ночью +7+12.

В Павлодарской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Костанайской области местами ожидаютсякратковременный дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем+18+23, ночью +8+13.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, днем местами ожидается сильная жара. Днем +23+28, ночью +15+20.

В Кызылординской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, утром и днем местами – усиление ветра 15-20 м/с, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем+34+39, ночью +22+27.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Атырауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем+27+32, ночью +15+20.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +18+23.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Температура днем +32+37, ночью +17+22.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара. Днем +33+38, ночью +21+26.

В Западно-Казахстанской области на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Температура днем +22+27, ночью +10+15.

В Актюбинской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области температура днем+28+33, ночью +7+12.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.