Шукеев и Абдрахимов приехали к перекрывшим дорогу в Шымкенте жителям Арыси

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Акимы Туркестанской области и Шымкента Умирзак Шукеев и Габидулла Абдрахимов приехали к перекрывшим дорогу в Шымкенте жителям Арыси, передает корреспондент агентства.

Шукеев пытался поговорить с собравшимися внутри мечети «Акмешит», а Абдрахимов – с собравшимися снаружи. Как такого диалога между акимами и собравшимися не получилось, так как протестующие перекрикивали друг друга.

Основное требование эвакуированных из Арыси – выделение им жилья и участков в других населенных пунктах, так как они опасаются радиации в Арыси. Но, по словам Шукеева, никакой радиации после взрывов боеприпасов в Арыси нет.

Ранее «Радио Азаттык» сообщило, что свыше сотни жителей Арыси, эвакуированных в Шымкент из-за взрывов боеприпасов в хранилище 24 июня, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.