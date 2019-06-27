Жогорку кенеш лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности

Алматы. 27 июня. КазТАГ — Жогорку кенеш лишил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Кыргызстана. Решение принято на заседании жогорку кенеша в четверг. Депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. За проголосовали 103 депутата, против – 6. Всего 109. Всего было зарегистрировано 110 депутатов», — говорится в сообщении в четверг.

Таким образом, следственные органы получили право на допрос и задержание Атамбаева. Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

Напомним, жогорку кенеш создал депутатскую комиссию по лишению статуса неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Комиссия сначала выдвинула девять обвинений, позже три из них были сняты. Генеральная прокуратура, изучив заключение депутатской комиссии, оставила пять обвинений: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.