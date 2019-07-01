«Первые недели пребывания Токаева на посту избранного президента Казахстана стали для него испытанием на прочность и лидерство». «Оппозиционные объединения в РК напоминают не брак по любви, а банальное спаривание». «О наших региональных особенностях»

Сетевой Казахстан 1 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Токаев начинает и… выигрывает» — Первые недели пребывания Касым-Жомарта ТОКАЕВА на посту избранного президента Казахстана стали для него испытанием на прочность и лидерство. Чрезвычайная ситуация в Арысе и экстренная эвакуация 44-тысячного населения городка – это, безусловно, серьезный вызов для всей системы власти и событие, потенциально способное нанести серьезный ущерб ее имиджу. Однако Токаеву, принявшему решение в тот же день выехать к месту происшествия, встретиться с народом, поговорить с людьми и пообещать им помощь, удалось перехватить медиаповестку и переключить внимание общества на позитивный дискурс: президент находится с народом не только в дни радости и торжеств, но и в часы горестей и испытаний. Буквально вслед за этим, не сбавляя темп в формировании собственной президентской повестки, Токаев послал обществу еще один сигнал и объявил кредитную амнистию для малообеспеченных и социально уязвимых групп населения. Указ о погашении долгов по кредитам граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, был опубликован в среду.

«РукАП под новые задачи» — Насыщенная повестка прошлой недели завершилась масштабной кадровой ротацией. В пятницу был назначен новый руководитель Администрации президента – им стал 64-летний аким Кызылординской области Крымбек КУШЕРБАЕВ. Его предшественник, Бакытжан САГИНТАЕВ, возглавил акимат южной столицы и стал, наверное, самым ротируемым чиновником года, сменив друг за другом четыре высшие должности в стране – премьер-министра, госсекретаря, руководителя Администрации президента и, наконец, оказавшись в кресле акима Алматы. Аппаратная фортуна была достаточно благосклонна и экс-акиму южного мегаполиса Бауыржану БАЙБЕКУ, который, по сути, совершил в минувшую субботу камбэк, вернувшись на позицию первого зампреда партии Nur Otan, с которой он, собственно говоря, и ушел акимствовать в Алматы четыре года назад. Нельзя не признать, что произошедшие перестановки выглядели в какой-то степени спонтанными – ведь и Сагинтаев, и Байбек получили переназначение буквально пару недель назад, сразу после инаугурации Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

REZONANS . KZ . «Чем Крымбек Кушербаев лучше других?» — Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ — КУШЕРБАЕВ является опытным управленцем, проявившим себя и в социально-политическом блоке, и в руководстве разными регионами страны. Была вероятность его назначения руководителем АП еще в 2011 или 2012 году, чему помешали жанаозенские события. Во время руководства им своей родной Кызылординской областью каких-либо серьезных инцидентов не наблюдалось. Первомайский митинг 2016 года в Кызылорде по поводу земельного вопроса завершился общением группы местных чиновников с протестующими. Скорее всего, Кушербаеву предстоит сыграть активную роль в «разборе полетов» по ситуации в Арысе. Главной же его задачей будет обеспечение контроля за деятельностью центральных госорганов и региональных акимов.

FORBES . KZ . «От Нуркадилова до Байбека: чем запомнился каждый из акимов Алматы» — Алматы — давно уже и не столица, но по-прежнему, несомненно, один из важнейших в политическом и экономическом отношении городов страны. Неудивительно, что должность алматинского градоначальника всегда считалась очень престижной в неформальной табели о рангах. Теперь акимом Алматы стал Бакытжан САГИНТАЕВ, экс-премьер Казахстана. Forbes.kz перечисляет всех акимов южной столицы и вспоминает, чем они запомнились.

CAMONITOR . KZ . «Какова судьба протестного движения в Казахстане и чем ответит власть?» — Выборы-2019 сопровождались небывалой гражданской активностью. И хотя многие казахстанцы остались разочарованными их итогами, в целом общество пребывает в некой эйфории от того, что ему, наконец, удалось «проснуться» и заставить власть считаться с ним. Да и сама власть заметно смягчилась, начала демонстрировать готовность к сотрудничеству и даже решила создать Национальный совет общественного доверия (НСОД). Все это, конечно, мы уже не раз проходили, вот только запала хватало ненадолго… Можно ли переломить эту тенденцию? Удастся ли нынешнему протестному движению окрепнуть и стать постоянным явлением? И на что должна пойти власть, чтобы сохранить стабильность в стране? С этими вопросами мы обратились к нашим экспертам.

Асель ОМИРБЕК — «Оппозиционные объединения в РК напоминают не брак по любви, а банальное спаривание» — Политические «браки» и «разводы» — перманентное явление в стане казахстанских оппонентов власти на протяжении последних двух десятилетий. Самое печальное – у них один сценарий. Не успел еще отыграть свадебный марш, как наружу начинают вылезать грязные подробности наметившегося расставания. Казалось бы, прошли годы, изменилось все, в том числе и сама оппозиция, но на экране все то же самое совокупление протестных рядов и разборки партнеров, еще вчера душивших друг друга в страстных объятиях… Сами объединившиеся, конечно, могут считать себя кем угодно – гражданскими активистами, оппонентами власти, народными героями, чье время пришло, да хоть розовыми пони или гламурными котиками. Но, увы, пока все, что они из себя представляют, равно нулю.

TIME . KZ . «Партия «Акжол» требует разобраться с арсеналами и полигонами по всей стране и оказать незамедлительную помощь пострадавшим арысцам» — В обращении председателя партии Азата ПЕРУАШЕВА на имя премьер-министра Аскара МАМИНА и председателя Нацбанка Ерболата ДОСАЕВА говорится о вопиющих случаях, с которыми пришлось столкнуться беженцам после арыской катастрофы. В частности, работников подразделений железной дороги под страхом увольнения заставляли выходить на работу, не смотря на то, что они физически находились в других населенных пунктах, из-за взрывов в воинской части. А менеджеры банков второго уровня в самые тяжёлые для пострадавших дни требовали срочно оплатить кредит, хотя люди чаще всего покидали свои дома не только без денег, но и без документов. Сотрудники банков угрожали пострадавшим блокировкой карточек. Так же арысцам авиакомпании отказываются возвращать деньги за неиспользованные билеты под предлогом того, что они были невозвратные, хотя люди отказались от поездок и перелетов не по своей вине.

«Принято единогласно» — Премьер-министр Аскар МАМИН на совместном заседании палат парламента попросил продлить работу четвертой сессии VI созыва. По его словам, это необходимо для того, чтобы реализовать поручения главы государства, связанные с решением социальных вопросов — Таким образом, работа четвертой сессии парламента VI созыва продлевается до 5 июля 2019 года, — объявил Нурлан НИГМАТУЛИН.

AZATTYQ . ORG . «Извлекут ли власти урок из трагедии в Арыси?» — После взрывов в хранилище боеприпасов в Туркестанской области, унесших жизни трех человек, власти Казахстана обещают перенести объект подальше от города. Артиллерийские боеприпасы и системы залпового огня ракетных установок до трагедии хранились в 200 метрах от города. Азаттык поговорил с экспертами о том, какие меры необходимо принимать, чтобы не допустить подобных ЧС в будущем?

«Два разных митинга за политические перемены» — В двух самых крупных городах Казахстана – Алматы и Нур-султане – 30 июня прошли санкционированные властями митинги, участники которых выступили с призывами к политическим переменам. На митингах поднимали также социальные и экономические проблемы.

ZAKON . KZ . «Аблязов злонамеренно манипулирует мнением простых людей – участники митинга «Nur Otan» в Нур-Султане» — 30 июня партия «Nur Otan» провела митинг против попыток дестабилизации и провокаций в Казахстане. В столичном парке «Жерұйық» собралось более 1500 жителей столицы. Участники продемонстрировали свое отношение к подстрекателям и провокаторам, стремящихся расшатать единство в обществе и повергнуть нашу страну в хаос. В санкционированном митинге приняли участие члены партии «Nur Otan», депутаты Парламента, известные общественные деятели и неравнодушные граждане.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «О погашении долгов и о том, что происходит в стране» — Указ о погашении долгов социально-незащищённым слоям населения спорен со всех сторон. С точки зрения экономики эта мера системно ничего не решит. Разовое закрытие множества небольших долгов — влияния на экономику не окажет ни в позитивном, ни в негативном направлении. Закрываются долги — то есть эти деньги уже были употреблены. Население их не увидит, просто в банках появятся дополнительные 150 млрд. тенге, а у населения исчезнет долг. В указе сказано, что значительной части этих «освобождённых» от долга заёмщиков денег больше не дадут. Да даже если бы и не было прямой оговорки — эти заёмщики уже испортили кредитные истории, так что им и так сложно получить кредит.

365 INFO . KZ . «Списание долгов заемщиков будет компенсацией людям за спасение банков» — Экспертное сообщество дает этому событию разные оценки. Одни называют его наглядной демонстрацией готовности государства на диалог с обществом. Другие — хоть каким-то проявлением президентской власти при отсутствии долгосрочной политики. Мы спросили у известного экономиста Асета НАУРЫЗБАЕВА, не придется ли потом снова на деньги налогоплательщиков спасать банки, которые скоро потеряют большое число клиентуры — Банки не получат никаких убытков. Государство вернет им деньги за заемщиков. Причем если это будет делаться за счет фонда проблемных кредитов, это будут те деньги, которые государство уже заплатило. Оно забрало на баланс плохие долги заемщиков. Банки деньги уже получили, они в шоколаде. А заемщики, которые должны были бы получить их от правительства в качестве помощи, а затем вернуть банкам, сейчас увидят в свой адрес хоть какую-то справедливость.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Если северные казахи дружат или любят, то на всю жизнь. О наших региональных особенностях» — Первое. У нас самая лучшая и красивая страна в мире! Есть все! Леса, степи, пустыни, горы, озера и даже море. Хотя это самое большое озеро в мире. Каспийское. Там даже тюлени есть. Второе. У нас самые талантливые люди. Как они поют, танцуют, придумывают всякие устройства. А какая кухня у нас разнообразная! Самая вкусная и питательная. Мне пришлось поработать в различных регионах. Центр, юг, север. Хотя мы все географически живем в одной стране, по привычкам и менталитету мы все-таки разные. Иногда существенно. И я хотел бы поделиться своими наблюдениями на этот счет.

KURSIV . KZ . «Рекламный рынок отворачивается от звезд в сторону блогеров» — С рекламных билбордов исчезли узнаваемые лица – бренд-амбассадорство как маркетинговая модель теряет значение. «Курсив» изучил, что влияет на тренд – кризис покупательского спроса, который повлек урезание рекламных бюджетов или новые технологии в продажах.

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