Алматы. 2 июля. КазТАГ – 14 российских моряков погибли при пожаре в глубоководном аппарате в водах России, сообщает ТАСС.

«В российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — сообщили в министерстве обороны РФ во вторник.

Отмечается, что инцидент произошел 1 июля, однако известно о нем стало лишь сейчас.