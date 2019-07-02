Астана. 2 июля. КазТАГ – Почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов нашли саперы в Арысе, сообщает Служба центральных коммуникаций (СЦК).

«Саперными подразделениями МО РК в количестве 80 групп общей численностью около 1300 (1287) человека, проводятся работы по очистке территории города Арыс, железнодорожной станции и путей, территории воинской части от боеприпасов. Обнаружено свыше 11 тыс. единиц (11 400) боеприпасов и их фрагментов», — сообщил во вторник в СЦК председатель КЧС МВД Владимир Беккер.

Отмечается, что на сегодняшний день группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий составляет 421 человек личного состава и 85 единиц техники. На месте задействованы 101 сотрудник и 25 единиц техники органов гражданской защиты, 320 сотрудников и 60 единиц техники полиции.

«Службой противопожарной защиты МО РК (одтин бронированный ГПМ-54, пять инженерных машин разграждения, один путепрокладчик БАТ-2, восемь автоцистерн) с привлечением 12 единиц пожарных автоцистерн КЧС проводится тушение на территории хранения боеприпасов воинской части. Также для бесперебойной подачи воды привлечены 12 еиниц. АРС (авторазливочная станция, пять тонн) с воинской части МО РК (Тараз)», — добавили в комитете.

Согласно сообщению, противопожарной службой КЧС обеспечена бесперебойная подача воды к месту тушения, с привлечением пожарных поездов АО «НК «КТЖ»» (240 кубометров воды) и путем забора воды из реки Арыс.

«Подразделениями Центра медицины катастроф КЧС оказана первая помощь 23 жителям города и 41 участникам ликвидации чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

В связи с возвращением населения, 28 июня, как отмечается, проведена перегруппировка сил и средств МВД.

«За счет сокращения количества блокпостов (с девяти до одного), снятия оцепления периметра города, количество патрулей, осуществляющих охрану общественного порядка на улицах, возросло в три раза (с 75 до 255). На каждом секторе (17) круглосуточном режиме охраны общественного порядка и имущественную безопасность граждан обеспечивают по 15 сотрудников полиции (255 сотрудников)», — сказал Беккер.

По его словам, для оперативного реагирования на заявления граждан с 8.00 28 июня 2019 года созданы 48 следственно-оперативных групп, которые рассредоточены по всем улицам города.

«Во всех 17 секторах города полицией организованы места для приема граждан», — отметил глава КЧС.

На горячие линии оперативных штабов комитета, по данным Беккера, всего поступило 17 811 звонков от населения страны.

«C 24 июня по 2 июля на территории города Арыс силами службы пожаротушения КЧС ликвидировано 70 пожаров (здания кафе, двух магазинов, 27 жилых домов, 17 хозяйственных построек, 26 природных пожаров)», — проинформировали спасатели.

Акиматами регионов, согласно данным КЧС, развернуты штабы, проводится оценка разрушений, проводится подвоз строительных материалов.

«Санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения проведены обследования и дезинфекционные работы на 6 тыс. (6322) объектах и дополнительно 2123 точек (613 тыс. кв.м), изъято почти 5 тыс. кг испорченных продуктов», — добавил Беккер.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозили продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город, однако в комитете охраны общественного здоровья заверили, что радиационный фон в городе в норме.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов).

29 июня стало известно, что находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области возвращены в Арыс, в эвакопунктах никого не осталось.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

Ранее сообщалось, что начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов. Кроме того, по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.