Токаев произвел кадровые изменения в агентстве по делам госслужбы, АП и МКС

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в агентстве по делам государственной службы (АДГС), администрации президента (АП) и министерстве культуры и спорта, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства: Дауешов Марат Еркинович назначен заместителем председателя АДГС, он освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики АП РК; Сариев Бакытжан Шумишбайулы назначен заведующим отделом государственной службы и кадровой политики АП РК; Темирболат Бакытжан Берикбайулы назначен ответственным секретарем министерства культуры и спорта Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего общим отделом АП РК; Толеев Нурдаулет Толеулы назначен заведующим общим отделом АП РК», — говорится в сообщении во вторник.

Дауешов занимал пост завотделом госслужбы и кадровой политики АП с 2012 года, до этого был руководителем аппарата АДГС (2011-2012), еще раньше – с 2008 по 2011 годы был завотделом госслужбы и кадровой политики АП.

Сариев ранее был заместителем начальника канцелярии президента, до этого был помощником президента.

Темирболат с марта 2019 года был ВРИО начальника канцелярии президента, с 2018 по 2019 годы был заведующим общим отделом АП, а с 2007 по 2018 годы занимал пост замначальника канцелярии президента.

«Распоряжением главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна освобождена от должности заместителя председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», — добавили в Акорде.