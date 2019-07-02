Алматы. 2 июля. КазТАГ — В аэропорту «Иссык-Куль» встретили первый в нынешнем турсезоне самолет из Алматы, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Международный аэропорт «Иссык-Куль» накануне, 1 июля, принял первый в летнем туристическом сезоне рейс по маршруту Алматы – Тамчи – Алматы. (…) Первые 74 пассажира прилетели на современном канадском авиалайнере Bombardier Q400 NextGen», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорог КР.

Напомним, 20 июня в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air сообщили о запуске летней чартерной программы по популярному курортному направлению к озеру Иссык-Куль. Сообщалось, что прямые перелеты из Алматы до международного аэропорта «Иссык-Куль», находящегося в с. Тамчы Кыргызской Республики, длительностью не более 40 мин. будут осуществлять с 1 июля 2019 года по понедельникам и пятницам.