Казахстанский комитет казначейства проверили на предмет нарушений договора о ЕАЭС

Астана. 3 июля. КазТАГ – Комитет казначейства министерства финансов Казахстана проверили на предмет нарушений договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба казахстанского минфина.

«С 24 июня по 2 июля 2019 года представители органов государственного контроля государств-членов ЕАЭС провели совместную проверку исполнения Республикой Казахстан положений протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС за 2018 год», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В частности, как отмечается, проверили деятельность комитета казначейства по применению порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов), как уполномоченного органа по распределению и перечислению сумм распределенных ввозных таможенных платежей.

«По результатам проверки нарушений сроков распределения и перечисления распределенных ввозных таможенных пошлин, а также по обмену информацией между государств-членов ЕАЭС за проверяемый период не выявилось», — заключили в минфине.