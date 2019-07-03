Срок рефинансирования валютных ипотечных займов физлиц продлили в Казахстане

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Срок рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц продлили в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В целях максимального охвата программой (рефинансирования ипотечных жилищных займов – КазТАГ) всех валютных ипотечных займов, соответствующих условиям программы, срок рефинансирования данных займов продлен до 31 декабря 2019 года, срок рефинансирования займов, находящихся в ликвидируемых банках «АО «Банк Астаны» и АО «Qazaq Banki» – до 31 декабря 2020 года», — сообщил в среду заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков.

Он уточнил, что займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу финансового регулятора на 18 августа 2015 года (Т188,35/$1).

«С учетом внесенных поправок в программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 15 декабря 2019 года. На 1 июня 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 7735 валютных ипотечных займов на сумму Т64,9 млрд, рефинансировано 6283 валютного ипотечного займа на сумму Т51,4 млрд», — сказал замглавы Нацбанка.

Программа реализуется регулятором с 2015 года.

«Национальным банком на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем, выделено Т130 млрд. В связи с полным освоением выделенных средств, рефинансирование займов в настоящее время осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов. Так, на 1 июня 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 26 803 займа на сумму Т165,9 млрд, рефинансировано 25 249 займов на сумму Т148,3 млрд, прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму Т51,3 млрд», — уточнил финрегулятор.

Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Нацбанка первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финансовыми учреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Назарбаев потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

24 октября 2018 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск финансового регулятора о ликвидации Qazaq Banki, 26 ноября такое же решение было принято в отношении АО «Банк Астаны», а 28 соответствующее решение суд принял в отношении АО «Эксимбанк Казахстан».