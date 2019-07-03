«У Касым-Жомарта Токаева сохраняется возможность удивить и общество, и элиту Казахстана». «Есть ли у протестного движения в Казахстане иностранный след?». «Как Димаш Кудайберген может «уничтожить» российский шоу-бизнес»

Сетевой Казахстан 3 июля 2019г.

REGNUM . RU . Евгения КИМ – ««Казахстан в эпоху перемен»: Токаев — настоящий президент или временный?» — Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей ГРОЗИН — У Касым-Жомарта Токаева сохраняется возможность удивить и общество, и элиту Казахстана. Я не склонен думать, что он абсолютно управляемый, ведомый и так далее. Конечно, он управляемый и ведомый, но давайте не забывать, что еще не остыли избирательные бюллетени… Самое интересное начнется чуть позже. Может быть, не совсем так, как в Киргизии, но все может быть… Мне кажется, что с точки зрения Назарбаева — Токаев — фигура временная. Я не думаю, что Нурсултан Абишевич видит Касым-Жомарта Кемелевича в руководстве Казахстана через десять лет. И даже через пять. Все-таки Токаев — это фигура недолговременная. Это человек, который должен выполнить определенные функции, сыграть определенную роль, а потом передать власть «нагыз» («настоящему») президенту.

IA — CENTR . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – «Есть ли у протестного движения в Казахстане иностранный след?» — Нет сомнения, что к несанкционированным акциям в Казахстане причастна запрещенная организация «Демократический выбор Казахстана» и фонд «Открытый диалог» (Варшава), контролируемые бывшим министром энергетики Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ, находящимся в розыске в Казахстане. Практически все видные участники протеста в прошлом участвовали в структурах Аблязова, а подконтрольные ему ресурсы активно рекламировали акции протеста в Казахстане. Однако одновременно с этим структуры, активно участвующие в протестной кампании, объединяют связи с узким кругом иностранных спонсоров. Прежде всего, Фондом Сороса, американским агентством USAID и рядом государственных фондов США… Таким образом, можно смело говорить о том, что внешние силы играют значимую роль в протестном движении в Казахстане последних месяцев. Более того, это лишь часть общей стратегии организации беспорядков в странах СНГ, сотрудничающих с Пекином, включая Россию и Кыргызстан.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Был ли советский Казахстан колонией? Русификация: свет и тени» — Продолжая поиски ответа на вопрос «Был ли советский Казахстан колонией?», автор решил посвятить эту часть теме языковой ассимиляции (русификации). Именно с ней, а также с массовым голодом начала 1930-х связаны основные претензии национально ориентированной интеллигенции, да и немалой части казахского общества к советской власти, и именно в этом они усматривают очевидные проявления колониального режима… Подводя итоги, можно сказать, что политика русификации в языковой сфере проводилась достаточно мягко и имела, скорее, стимулирующий, чем какой-то обязывающий характер. Для казахского социума, в большинстве своем принявшего «правила игры», это имело как негативный эффект (потеря некоторой его частью национальной идентичности), так и позитивный – выход на гораздо более высокий образовательный уровень, повышение конкурентоспособности нации в рамках СССР…

TIME . KZ . «Владимир БЕККЕР, глава комитета по ЧС МВД: “По телу бегали мурашки…”» — В Арыси могут быть неразорвавшиеся снаряды, их поиск может затянуться на несколько лет. Об этом вчера на брифинге заявил главный спасатель страны, напомнив, что даже в Казахстане до сих пор находят боеприпасы времен Второй мировой. Он также сообщил, что, по предварительным данным, ущерб этому туркестанскому городу от взрывов на военных складах оценивается в 20 млрд тенге.

«Всякому терпению есть предел» — Аким Павлодарской области Булат БАКАУОВ отстранил от должности акима Павлодара за попытку купить в конференц-зал акимата мебель из элитного эбенового дерева.

«Место встречи изменить нельзя?»- Митинги в Казахстане: от разрешения к уведомлению. Сейчас в обществе бурно обсуждается тема митингов. Надо отметить, отношение госорганов к этой форме выражения гражданами своих мнений изменилось после того, как президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что гражданское общество вправе проводить подобные мирные публичные акции. Мы решили узнать у наших экспертов, что они думают о митингах как о форме диалога народа с властью.

CARAVAN . KZ . ««Людям запрещают его слушать»: как Димаш Кудайберген может «уничтожить» российский шоу-бизнес» — Не так давно популярный российский видеоблогер под псевдонимом Будда ГРИШНА опубликовал ролик, где заявил, что Димашу КУДАЙБЕРГЕНУ перекрыли кислород в России. По словам автора, его возмущает отсутствие клипов казахстанца на местном телевидении и ротации его песен по радио. Как отмечает Гришна, российский шоу-бизнес прекрасно осведомлен, кто такой Димаш, но его представителям не на руку популярность казахстанца. Блогер даже поговорил об этом со своим знакомым, который, по его словам, крутится в кругах российского шоу-бизнеса. Ответ удивил не только автора видео, но и многих фанатов певца. — Послушай, а ты хочешь, чтобы российский шоу-бизнес перестал существовать? — процитировал блогер. После этого он добавил, что у тамошней эстрады существует негласное правило: «не пускать Димаша в российский шоу-бизнес». В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, почему наш отечественный певец представляет такую угрозу для российской сцены.

«Огласите весь список, пожалуйста: какие лекарства в Казахстане вновь будут продавать без рецепта» — Минздрав планирует расширить перечень лекарств, продающихся без рецепта. В него должны войти препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, гепатопротекторы и местные анестетики, желчегонные и жаропонижающие, антигистаминные и кроветворные, лекарства для купирования приступов мигрени – всего более ста позиций. Вопрос решится уже в начале июля. А пока в Казахстане продолжает трясти аптечный рынок. Почему права предпринимателей оказались защищены лучше, чем права пациентов, “КАРАВАНУ” рассказала председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила БЮРАБЕКОВА.

KAPITAL . KZ . «Елжан Биртанов: Затраты государства с внедрением ОСМС не сократятся» — В следующем году расходы бюджета на предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) не только не уменьшатся, но и вырастут. Расходы государства увеличатся по нескольким приоритетным отраслям здравоохранения. Как это отразится на доступности лечения для населения и на бизнесе в медицинской отрасли, в разговоре с корреспондентом «Капитал.kz» рассказал министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ.

KURSIV . KZ . «Аким Атырауской области пригрозил руководству нефтедобывающих компаний» — На прошедшем 1 июля закрытом совещании с руководством крупных нефтяных компаний и их подрядчиками аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ высказал свою позицию: причиной инцидента, произошедшего на Тенгизе 29 июня, стали неравные условия труда. Глава области отметил частые жалобы работников в части условий труда, нарушения сроков выплаты заработной платы, нарушения по оплате за сверхурочные работы, работу в праздничные и выходные дни. При этом, по его информации, имеются факты самостоятельного увеличения графика рабочего дня – на Тенгизском проекте руководителем одной из подрядных компаний продолжительность рабочего дня была увеличена на четыре часа. Нарушение трудового законодательства было устранено лишь после коллективного обращения в трудовую инспекцию.

REZONANS . KZ . «Материализация духа и раздача слонов» — Каковы истинные цели приватизации в Казахстане? Вопрос до сих пор остается открытым. И если раньше принято было говорить каком-то переделе собственности, то сейчас процесс больше напоминает избавление государства от «балласта», то есть простите, советского наследия, и всех связанных с ним социальных обязательств. Многострадальную тему приватизации и ущерба, наносимого ей народу страны, в Парламенте неоднократно поднимала фракция «Народные коммунисты». На недавнем пленарном заседании Мажилиса, о ней снова заговорил руководитель фракции, депутат от КНПК, Айкын КОНУРОВ.

MATRITCA . KZ . Александр ЦОЙ – «Изнасилование на «Медеу»: Осужденный имел семь судимостей!» — На прошлой неделе Медеуским районным судом был вынесен приговор в отношении извращенца и садиста, изнасиловавшего девушку в общественном туалете «Медеу». За последние 9 лет это уже его восьмая (!) судимость. И до случая на «Медеу» он уже дважды был осуждён за изнасилования и его дважды выпускали по УДО. Знаете, сколько ему дали за последнее преступление? 2,5 года. Только представьте, серийному насильнику и рецидивисту дают за одно из самых мерзких преступлений современного мира 2,5 года! И это в стране, где за плакаты сажают на 15 суток. Если бы девушка, на которую он напал, выбила ему глаз, она бы получила больше. Отнесение изнасилования к категории нетяжких преступлений является грубейшим нарушением обязательств, взятых Казахстаном перед мировым сообществом. Международные стандарты предписывают сажать за изнасилование. И последнее, в нашей стране кража скота является тяжким преступлением.

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