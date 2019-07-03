Указ о введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора подписал Токаев

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — Указ о введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора постановляю: ввести до 31 декабря 2020 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением: юридических лиц, осуществляющих деятельность в социальной сфере и (или) в области жизнеобеспечения населенных пунктов; юридических лиц, создаваемых в рамках оптимизации действующих юридических лиц путём их реорганизации (слияния или преобразования); акционерных обществ (товарищества с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых субъектам квазигосударственного сектора будет принадлежать пятьдесят и менее процентов голосующих акций (долей участия); юридических лиц, создаваемых по поручению и (или) согласованию с президентом Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора», размещенном на сайте Акорды в среду.

Согласно документу, правительству РК совместно с местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, Токаев поручил принять необходимые меры по реализации настоящего указа.

«Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — резюмируется в сообщении.