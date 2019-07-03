В ЕРДР факты уголовного правонарушения в отношении Акишева не зарегистрированы – генпрокуратура

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Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — В едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) факты уголовного правонарушения в отношении экс-председателя Национального банка РК Данияр Акишева не зарегистрированы, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РК.

«По состоянию на 3 июля 2019 года в едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева не зарегистрированы», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РК в среду.

Также в ведомстве отметили, что сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов страны уголовных дел, касающихся Акишева, не располагают.

Отметим, что ранее в соцсетях распространили информацию о том, что в отношении Данияра Акишева ведется расследование уголовного дела.

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