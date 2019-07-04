Низкие темпы экономического роста в РК помешают урегулированию проблемных кредитов

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Низкие темпы экономического роста в Казахстане помешают урегулированию проблемных кредитов, сообщается в отчете «Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов?», подготовленном международным агентством S&P Global Ratings (S&P).

«В 2019 году темпы экономического роста в России, Беларуси, Казахстане и на Украине будут ниже аналогичных показателей 2018 года, и это ослабление будет препятствовать «расчистке» балансов от проблемных кредитов, выданных в прошлые годы», — говорится в представленном в четверг документе.

Отмечается, что экономика стран региона остается очень чувствительной к экономической ситуации основных торговых партнеров: в частности, стран ЕС, России и Китая.

«Возможное замедление экономического роста в России, обусловленное эскалацией геополитической напряженности в отношениях между Россией и странами Запада либо значительным снижением цен на нефть, может обусловить существенное ухудшение экономической ситуации в таких странах, как Беларусь, Азербайджан и Казахстан (однако это не предусмотрено нашим базовым сценарием). Такая ситуация может не только снизить эффективность мер, применяемых банками для «расчистки» их балансов, но и привести к образованию новых проблемных активов», — добавили аналитики агентства.