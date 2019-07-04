В управлении многоквартирным жилым фондом государство направляет усилия не туда

От переименования КСК в ОСИ проблема не решится

Государство должно создать механизм, который позволяет собственнику жилья в многоквартирном доме решать возникающие проблемы. Это может быть замена труб отопления, прочистка вентиляции, прекращение ситуации, когда топят соседи сверху или сбоку. В идеале вещь такая: возникла проблемная ситуация – человек пошел по прописанной законом процедуре – решил свой вопрос положительно. Государство на словах заявляет, что старается работать в данном направлении, однако на практике все предлагаемые им механизмы укладываются в формат «выученной беспомощности», а значит остаются бесполезными.

У закона «О жилищных отношениях» 1996 года нет механизма реализации в виде положенной к нему нормативной базы. По идее, разработать ее должно правительство. Однако вместо этого различные комиссии и комитеты, продвигающие реформы в управлении многоквартирным жилищным фондом, констатируют следующее: закон 1996 года не исполняется, давайте разработаем новый закон. Где логика? Ведь если не исполняется действующий закон, то нет никаких гарантий, что будет соблюдаться новый разработанный и принятый закон.

Власти в своих проектах предлагают следующий подход. В КСК, на которых хотят поменять вывески и сделать их ОСИ (объединение собственников имущества) у жильца возникает проблема. Он идет к председателю КСК/ОСИ и пробует ее решить. Председатель под тем или иным предлогом отказывается. Тогда жилец должен собрать жильцов своего дома и они своей активностью на общем собрании заставляют председателя решить проблему своего коллеги по дому.

Если называть вещи своими именами и никого не обижать, то предложение тупое и нелогичное. Проблема индивидуального жильца в большинстве случаев конкретна и касается только его. У других членов КСК/ОСИ свои собственные проблемы и ограниченный бюджет времени, который они физически не могут тратить на постоянные собрания с негарантированным успехом.

Законодательный механизм должен быть построен таким образом, чтобы собственник квартиры решал проблемы и вопросы, возникающие в ходе эксплуатации многоквартирного жилого фонда, с председателем КСК/ОСИ в режиме один на один. Для этого должны быть разработаны нормативы, инструкции, правила и прочие инструменты, которые не позволяют двойного толкования и все предельно четко регламентируют. Подход, при котором с одной стороны председатель КСК, а с другой общее собрание жильцов по любому техническому вопросы – заведомо провальный.

В советские годы, когда свыше 90% многоквартирного жилого фонда принадлежало государству, действовали домоуправления и ЖЭКи (жилищно-эксплуатационные конторы). В случае аварии на стояке с горячей или холодной водой не возникали ситуации, когда дежурных сантехников и сварщиков нет (ночь, выходной или праздничный день, заболели), доступа в подвал к вентилю перекрытия воды нет, поскольку на двери замок, ключ в квартире Х, а где ее хозяева в данный конкретный момент никто не знает. Разумеется, в то время государственные деньги воровали (как не напиться из реки, когда стоишь прямо в ней и мучает жажда?), но и механизмов, которые системно препятствовали подобным вещам, было много.

Сегодня в КСК/ОСИ расхищаются деньги частных лиц – собственников жилья. А вот реальных механизмов противодействия этому нет никаких – сплошь миражи, муляжи и симулякры. Симулякр – это копия, не имеющая оригинала в реальности.

Проблемы между тем не решаются, качество многоквартирного жилого фонда падает (часто это относится и к новостройкам). Нужно не менять одно название неработающей структуры на другое, а разрабатывать механизм, который позволит собственнику жилья решать вопросы, связанные с реализацией его имущественного права на управление и обслуживание своего жилья. Потому что 23 года хождения по кругу проблемы не решили, и даже если пройти новый круг под новыми вывесками – тоже ничего не решится. Государству необходимо перевести свои практические усилия на поле конкретной работы, а не придумывать механизмы-фантомы.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.