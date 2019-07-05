Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Ержан Бабакумаров освобожден от должности советника президента, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан – заведующего центром анализа и прогнозирования администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении в пятницу.

Бабакумаров был советником президента с апреля 2019 года, а завцентром анализа и прогнозирования администрации президента – с декабря 2018 года.