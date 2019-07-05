«Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться на провокации, связанные с несанкционированными митингами». «Токаев намерен завершить «холодную войну» между властью и обществом?». «Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать»

Сетевой Казахстан 5 июля 2019г.

CARAVAN . KZ . «Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться на провокации, связанные с несанкционированными митингами» — Заместитель генерального прокурора РК Булат ДЕМБАЕВ призвал сограждан не выходить на незаконные митинги 6 июля. Текст его обращения опубликован на официальном сайте Генпрокуратуры: «Уважаемые сограждане! 28 июня через средства массовой информации органы прокуратуры дали разъяснения закона о порядке и условиях проведения мирных митингов и собраний. Между тем, в социальных сетях все еще продолжается распространение провокационных призывов к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах в нарушение названного закона. Проводимая агитация — очередная попытка отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране. Согласно Конституции и национальному законодательству такие действия запрещены и влекут ответственность. В этой связи, органами правопорядка указанные незаконные действия будут пресекаться».

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК — «Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать» — Олигархи во все времена и при всех политических режимах были и остаются сверхсилой, меняющей судьбы стран в угоду своим бизнес-интересам. Казахстан, переживший за годы независимости серию олигархических войн, в этом плане не исключение. Но каков расклад сил сегодня? Как на настроениях отечественного олигархата отразилась произошедшая смена политических элит? Заинтересованы ли миллиардеры, связанные с властью, в экономической и политической стабильности? Как далеко они готовы пойти, защищая свои интересы? Об этом и многом другом мы беседуем с историком, политологом, создателем энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ — Определенным маркером для распознавания тех, кого мы привыкли называть олигархами, является наличие у них собственных банков. Например, «Народный банк», как мы все прекрасно знаем, подконтролен Тимуру Кулибаеву, «Форте» и «Касса Нова» — Булату Утемуратову, выходящий из кризиса РБК – Владимиру Киму, «АТФ Банк» — Галимжану Есенову, зятю Есимова.

«Жанаозен, Тенгиз: когда государство не считается с профсоюзами…» — Недавний конфликт на Тенгизе между казахстанскими рабочими и экспатами из арабских стран показал, что уровень социальной защищенности наших рядовых граждан оставляет желать лучшего. О том, кто должен заниматься такой защитой в первую очередь и почему этого не происходит, мы беседуем с генеральным секретарем республиканского объединения профсоюзов «Казахстанская конфедерация труда» Муратом МАШКЕНОВЫМ.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Токаев намерен завершить «холодную войну» между властью и обществом?» — Президент ТОКАЕВ готовится к перестройке социального контракта между властью и обществом. Главная цель – создать многосторонний диалог нескольких ответственных игроков, в котором государство будет выступать в качестве равноправного партнёра с правом решающего голоса в спорной ситуации. Предположу, что Касым-Жомарт Токаев намерен изменить социальный договор, поделившись с населением полномочиями в принятии тех или иных решений, вместе с тем переложив на население соответствующую долю ответственности за успешную реализацию стратегии национального успеха.

INFORMBURO . KZ . «Даурен Абаев: Мы должны перестать относиться к митингам как к чему-то экстраординарному» — Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен АБАЕВ в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» прокомментировал прошедшие в Казахстане 30 июня мирные митинги и призвал не допускать насилия во время подобных собраний. «Мы должны перестать относиться к митингам как к чему-то экстраординарному. Я всегда об этом говорил, это нормальная мировая практика. Самое главное – недопущение насилия и причинения ущерба для общественного и частного имущества. Согласитесь, никто не захочет оказаться на месте хозяина магазина, чьи витрины будут разбиты«, – отметил министр.

«Альнур Ильяшев: С нами Бог и Конституция» — Журналист Вадим БОРЕЙКО беседует с общественным активистом Альнуром ИЛЬЯШЕВЫМ, организатором мирного митинга, который прошёл в Алматы 30 июня 2019 года — Общество созрело. Дело не во мне – наконец-то народ поменялся. В Коране есть слова замечательные: «Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя». И вот народ, на выборах в том числе, показывает и доказывает, что он не просто безмолвное существо, которое куда угодно можно водить: у него есть воля и готовность отстаивать свои права. И вот этот результат мы сегодня имеем.

KAPITAL . KZ . «Активы Национального фонда составили $58,2 млрд» — Активы Национального фонда составили 58,2 млрд долларов. В результате общие международные резервы составили, по предварительным данным, 86,4 млрд долларов. Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Ерболат ДОСАЕВ, выступая на заседании сената Парламента РК.

FORBES . KZ . «ЕБРР: банковскому сектору Казахстана требуются огромные реформы» — Для повышения инвестиционной привлекательности Казахстану необходимо провести масштабную реформу банковского сектора. Европейский банк реконструкции и развития готов оказать в этом вопросе помощь и принести свои инвестиции в банковский сектор. Об этом президент ЕБРР Сума ЧАКРАБАРТИ заявил в интервью группе журналистов в четверг, 4 июля, в ходе своего визита в Казахстан. В настоящее время Казахстан входит в число стран, приоритетных для ЕБРР. Только за 18 месяцев банком в экономику Казахстана было инвестировано свыше $1 млрд (43 проекта). Всего же с 1993 года ЕБРР инвестировал в Казахстан свыше $9 млрд в более чем 250 проектов.

KURSIV . KZ . Георгий КОВАЛЕВ – «Как в Казахстане устроена контрабанда бензина за рубеж» — Незаконные поставки в соседнюю республику остаются единственным способом предохранить отечественный рынок от кризиса перепроизводства бензина. В этом году Казахстан планирует предложить внешнему рынку 500 тыс. тонн топлива – они должны быть произведены сверх того объема, который необходим для насыщения внутреннего рынка. Совокупный дефицит стран-соседей из Центрально-Азиатского региона составляет более 1 млн тонн топлива в год. Именно это направление экспорта в РК оценивают как самое перспективное. В это же время в Кыргызстане, куда казахстанский экспорт запрещен, ожидают удвоения объема нелегальных поставок на свой рынок – до 400 тыс. тонн.

«Как абитуриентам выбрать университет в 2019 году» — Актуальный вопрос, стоящий сейчас перед каждым выпускником, – выбор профессии и университета. Не все абитуриенты понимают, кем они хотят стать в будущем, и часто принимают решение под влиянием внешних факторов, самые важные из которых – мнение родителей, престижность вуза и цена на образовательные услуги. У казахстанских выпускников большой выбор учебных заведений. В 2018 году в республике было 124 вуза. Треть из них сосредоточена в Алматы – 41 организация, в столице их только 14. Меньше всего высших учебных заведений зарегистрировано в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

SPIK . KZ . «Байбек ушел, а проблемы и определенный шлейф остались…» — Почему-то одним из первых проявлений активности нового акима Алматы Бакытжана САГИНТАЕВА стали облавы на проституток и людей, который сдают квартиры в посуточную аренду. Хочется попросить весь этот заряд энергии направить против коррупционных схем и коррупционеров в организациях вроде «Алматы су». Потому что даже вооруженные и накачанные наркотиками проститутки не принесут мегаполису столько вреда, как мошенническое прочтение ГЧП на 300 млрд тенге. Почему? Потому что в нашем случае здесь во весь рост стоит проблема водоснабжения населения, а именно, подача чистой питьевой воды. А это, как ни крути, это крайне социальное направление и одна из главных человеческих насущностей, потребностей. А с этим делом на окраинах Алматы швах. Почему за эти годы Байбек так и не решил эту проблему, а ведь она касается и такого животрепещущего вопроса как тарифы – цена за кубометр по любому она у частников больше чем в городе!

MK — KZ . KZ . «Саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения» — Несмотря на ограничительные и запретительные меры, которые начали действовать еще с 2004 года, саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения. И чтобы в будущем не пришлось воссоздавать исчезнувший вид, уже сегодня нужно принимать самые радикальные меры. Согласно данным, опубликованным на сайте прокуратуры Туркестанской области, «за незаконную торговлю саксаулом предусмотрена административная ответственность по статье 196 КоАП РК в виде штрафа в размере 25 МРП». По всей видимости, цель оправдывает средства, и прибыль от продажи саксаула тоннами с лихвой покрывает даже этот штраф.

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