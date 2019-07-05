На территории алматинского зоопарка отстрелили несколько кошек – зоозащитники

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. На территории алматинского зоопарка отстрелили несколько кошек, сообщает общественный фонд Senim-Meirim.

«Да, у нас есть фотографии мертвых кошек (на территории зоопарка – КазТАГ), которые мы получили вечером 3 июля, если ближе их рассмотреть, видно, что у них простреляны головы», — сообщил в телефонном разговоре директор общественного фонда Владимир Тепляков.

По его словам, такое обращение с кошками на территории зоопарка недопустимо.

«Во всем мире кошек специально разводят в зоопарках для борьбы с грызунами – крысами, мышами. Потому что самые главные разносчики заразы – чумы плотоядных и тому подобных заболеваний –крысы, но ни в коем случае не кошки. При прежних директорах, насколько мне известно, отлов на территорию зоопарка не вызывался. Хотя бы потому, что спецмашины центра ветеринарии, которые возят разных отловленных животных, при попадании на территорию зоопарка небезопасны для его обитателей. Более того, зоопарк – учреждение, где должны охранять животных, у них это даже в уставе записано. А здесь происходит не просто отлов, а отстрел, что по мировой практике зоопарков недопустимо», — подчеркнул зоозащитник.

Более того, он отметил еще одно серьезное нарушение.

«В данный момент в жаркую температуру на территории зоопарка укладывают новый асфальт, токсичные испарения которого для животных могут быть губительными», — сказал Тепляков.

В настоящий момент фондом направлено прямое обращение новому акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву с просьбой провести расследование, также готовится официальный запрос в центр ветеринарии по поводу того, был ли на территории зоопарка отлов и какие действия там производились.

Получить комментарий руководства зоопарка журналистам пока не удалось.