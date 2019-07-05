Алматы. 5 июля. КазТАГ – Полиция Алматы заявила о привлечении к ответственности двоих «агитаторов», передает корреспондент агентства.

«Минувшим днем сотрудниками полиции задержан гражданин Абдрахманов Н.Г., 1967 года рождения, который посредством мессенджера и социальных сетей активно призывал граждан к участию в несанкционированном митинге и к игнорированию норм законодательства. Фигурант был привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 488 (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций) КоАП РК и решением СМАС по городу Алматы был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», — заявили в департаменте полиции (ДП) Алматы в пятницу.

Также, по словам полицейских, «сотрудниками местной полицейской службы были приняты меры в отношении гражданки Утебаевой А.М., 1948 года рождения», которая, по версии ДП, «минувшей ночью на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина распространяла листовки с призывами об участии в несанкционированном митинге».

«У женщины были изъяты листовки в количестве 30 штук. Сегодня решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы гражданка Утебаева А.М., согласно статье 488 КоАП РК, была подвергнута административному штрафу в размере 50 МРП», — сказано в распространенном сообщении.

1 МРП = Т2525.